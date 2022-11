La police de Winnipeg recherche un homme soupçonné d’avoir harcelé une fillette de 11 ans

La fillette marchait sur la promenade Westmount, vers 12 h 45, entre le chemin Maywood et la rue Paterson, dans le quartier du Parc Windsor de Winnipeg, lorsqu'un homme s'est approché d'elle, selon un communiqué du Service de police de Winnipeg publié mercredi.

L'homme a attrapé et embrassé la fillette avant qu'elle ne se libère, selon la police.

Une personne qui passait en voiture et qui a vu l'incident s'est occupée de la fillette avant de chercher l'homme impliqué, selon le communiqué.

Le conducteur a rapidement trouvé l'homme qui marchait à proximité, près de l'intersection du chemin Westmount et du chemin Cottonwood.

Il a confronté l'homme et a pris deux photos de lui, que la police a partagées mercredi. Les deux montrent le dos d'une personne marchant sur un trottoir.

L'homme suspecté dans l'incident a été vu pour la dernière fois marchant en direction nord sur Northumbria Bay depuis le chemin Cottonwood, indique le communiqué.

Il est décrit comme ayant entre 35 et 40 ans et mesurant entre 1,89 et 1,95 m. Il a une carrure maigre et un nez arrondi, selon la police.

L'homme portait des lunettes dorées à monture câblée, une veste bleue/grise, un pantalon cargo bleu marine ou noir, des chaussures noires et un sac à dos camouflage gris, noir et blanc, selon le communiqué.

La police demande à toute personne ayant des renseignements sur l'incident de communiquer avec les enquêteurs de l'Unité de la violence faite aux enfants au 204-986-3296 ou avec Échec au crime au 204-786-8477.