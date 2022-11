Hydro-Québec dévoile 26 mesures pour s’adapter aux changements climatiques

Le renforcement de certaines lignes stratégiques de transport électrique, plus d’efforts pour maîtriser la végétation près du réseau de distribution et le remplacement de poteaux en bois par des poteaux en composite, plus résistants, dans certains secteurs figurent parmi les 26 axes d’intervention d’Hydro-Québec énoncés dans son Plan d’adaptation aux changements climatiques.