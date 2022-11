L’Alberta a demandé l’aide de l’armée pour démanteler le barrage de Coutts, en vain

Incapable de trouver des dépanneuses pour déplacer les camions qui bloquaient le passage vers un poste frontalier de Coutts, en Alberta, le gouvernement de l'ex-premier ministre Jason Kenney et la GRC se sont tournés vers les Forces armées canadiennes (FAC), l'hiver dernier, dans l'espoir qu'elles puissent leur fournir l'équipement nécessaire, mais en vain.

Des preuves à cet effet ont été présentées jeudi matin lors de l'interrogatoire de l'ancien sous-ministre adjoint au ministère de la Justice et du Solliciteur général de l’Alberta, Marlin Degrand, par le procureur de la Commission d'enquête sur l'état d'urgence Jean-Simon Schoenholz.

La GRC a contacté les FAC (Ottawa) pour obtenir de l'aide pour le retrait des camions bloquant le passage Coutts (Ottawa est réticent) , peut-on lire, par exemple, dans un échange de courriel entre fonctionnaires albertains.

Une lettre transmise le 5 février par le ministre provincial des Affaires municipales, Ric McIver, à ses homologues fédéraux Marco Mendicino (Sécurité publique) et Bill Blair (Protection civile) indique que le gouvernement Kenney était à l'époque à la recherche de ressources supplémentaires pour remorquer les poids lourds.

La lettre explique que la GRC a été incapable d'obtenir l'aide de compagnies privées de dépannage, leurs propriétaires étant inquiets d'en subir les conséquences s'ils consentaient à appuyer les autorités. Plus encore, des chauffeurs de dépanneuses ont même affirmé à la GRC qu’ils étaient payés pour ne pas aider les forces de l'ordre, a déclaré M. Degrand à la Commission, en amont des audiences publiques.

La missive du 5 février – qui, selon M. Degrand, faisait suite à des discussions informelles entre les deux ordres de gouvernement – ne mentionnait toutefois pas précisément l'aide de l'armée. Mais la réponse de Bill Blair, elle, laisse entendre que le recours aux forces armées faisait bel et bien partie des discussions.

J'ai parlé avec la ministre de la Défense [Anita Anand] et elle a convenu de l'importance et de l'urgence d'une réponse des FAC , a écrit le ministre de la Sécurité publique, le lendemain, dans un texto adressé à Rick McIver. Elle doit parler avec le chef d'état-major ce matin et elle nous informera par la suite.

Officiellement, la lettre du gouvernement Kenney n'a jamais obtenu de réponse. Mais dans un brouillon déposé en preuve à la Commission, le fédéral avait déterminé, après avoir discuté avec les FAC , que celles-ci n'avaient ni le type d'actifs ni l'expertise nécessaire pour répondre à la requête sans courir des risques significatifs .

Interrogé au sujet de ce document, jeudi, le sous-ministre adjoint Degrand, qui a été muté à un autre ministère depuis les événements de l'hiver dernier, s'est montré surpris, étant donné que le détachement des FAC en Alberta était, selon [sa] compréhension , capable de déplacer des tanks .

Il n'y avait en outre aucun risque possible, selon lui. L'une des choses qu'on avait mises au clair dans nos conversations, à l'interne, c'est que le personnel des FAC ne serait pas utilisé pour réprimer les manifestants; c'est la GRC qui aurait été responsable de dégager et de sécuriser les lieux , a assuré M. Degrand.

Car, mise à part la machinerie nécessaire pour déplacer les camions, le gouvernement albertain avait demandé au fédéral de recourir aux services de réservistes capables de faire fonctionner l'équipement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le blocage du poste frontalier de Coutts, en Alberta, a créé des interruptions et des retards dans l'approvisionnement de nombreux produits. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Cette demande a été rejetée elle aussi, selon le compte rendu d'une réunion téléphonique du 13 février, à laquelle participaient, entre autres, des fonctionnaires fédéraux et albertains.

Les demandes de l'Alberta visant à obtenir le soutien des FAC ont été refusées, mais [ses représentants à la réunion] sont surpris que leur demande pour avoir accès à des réservistes capables de conduire des dépanneuses n'ait pas été acceptée , peut-on lire dans le document rédigé par le ministre fédéral des Transports.

Au final, le gouvernement Kenney a fini par acheter des dépanneuses d'occasion pour démanteler le barrage routier de Coutts. La voie a finalement été dégagée le 15 février.

L'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence, la veille, n'a toutefois rien changé à la stratégie du gouvernement albertain, a assuré M. Degrand jeudi.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

Mario Di Tommaso, sous-solliciteur général de l'Ontario, témoigne devant la Commission sur l'état d'urgence, le 10 novembre 2022. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La comparution du sous-ministre adjoint Degrand, qui devrait être le seul représentant du gouvernement albertain à être entendu par le juge Rouleau, sera suivie, plus tard jeudi, du retour à la barre de Mario Di Tommasso, sous-solliciteur général de l'Ontario.

Le témoignage de ce dernier, qui s’était amorcé mercredi, avait été abruptement interrompu en raison de l’évanouissement du procureur de la Commission Gabriel Poliquin, qui avait perdu connaissance en plein interrogatoire.

Jeudi matin, le juge Rouleau a fait savoir que Me Poliquin avait été vu par les médecins, que son état n'était pas particulièrement préoccupant et que l'avocat serait de retour en poste la semaine prochaine.

Après Ottawa : Coutts et Windsor

Après avoir consacré les trois semaines précédentes à l’occupation du centre-ville d’Ottawa, la Commission s’intéresse depuis lundi aux barrages qui se sont multipliés l’hiver dernier à la frontière du Canada et des États-Unis.

Mercredi matin, le maire de Coutts, Jim Willett, a raconté que sa communauté avait été profondément divisée par la manifestation, qui a entravé les passages transfrontaliers du 29 janvier au 14 février. Encore aujourd’hui, des voisins ne se parlent plus.

Plus tôt cette semaine, le compte rendu d’une conversation téléphonique entre Justin Trudeau et Doug Ford a également permis de comprendre que les deux premiers ministres étaient plus préoccupés par le blocage du pont Ambassador que par le convoi des camionneurs qui avait pris d’assaut la capitale canadienne.

Pour rouvrir ce lien vital entre Windsor et Détroit, leurs gouvernements respectifs étaient même prêts à demander l’aide des Américains, même si, de leur propre aveu, il aurait été embarrassant de le faire.

Le premier ministre Trudeau comparaîtra devant le juge Rouleau plus tard ce mois-ci, alors que son homologue ontarien a obtenu d’un juge de la Cour fédérale la permission de se soustraire à cette obligation.

La Commission fera relâche vendredi pour le jour du Souvenir. Ses travaux reprendront lundi.