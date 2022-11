Ne les oublions pas : ces Canadiens qui ont combattu au Vietnam

J’avais juste amené un ami au bureau de conscription à Détroit pour qu’il s’inscrive et je me suis retrouvé à faire les tests le 8 décembre. Le 13 décembre, j’étais en chemin pour être formé au Kentucky. Après j’ai été envoyé en Allemagne et de là je me suis porté volontaire pour aller au Vietnam , se souvient-il.

Si Mike est Américain, ce n’est pas le cas de Keith Tracy. Originaire de Windsor, il a à peu près le même âge que Mike quand il choisit de s’engager dans l’armée américaine en 1964.

J’étais un jeune de 17 ans qui cherchait quelque chose à faire. À l’époque, il n’y avait pas d’emploi ici. Je n’aimais pas l’école. J’ai juste traversé [la frontière] un jour et demandé ce que je devais faire pour m’engager. Ils m’ont répondu : signe les papiers ici, tu vas avoir un passeport et tout va s’organiser , raconte Keith.

Lui ne sera finalement jamais envoyé au Vietnam, mais ils seront des milliers à y être déployés.

Mike Lepine s'est engagé à l'âge de 17 ans dans l'armée américaine et a été déployé au Vietnam pendant deux ans. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Selon les estimations de l’Association des anciens combattants canadiens au Vietnam, jusqu’à 40 000 Canadiens prennent cette décision entre 1959 et 1975 et rejoignent l’armée américaine durant la guerre. Ils seraient 12 000 à avoir été effectivement envoyés au Vietnam.

Certains ont la double nationalité, d’autres sont animés par des convictions idéologiques ou ont envie de partir à l'aventure. Un grand nombre d’entre eux le font parce qu’ils n’ont pas d’autres options. Les emplois se font rares à l’époque et l’armée canadienne qui réduit alors ses effectifs n’engage plus.

« Ils avaient besoin de gars et prenaient ceux qui voulaient s’engager. » — Une citation de Ketih Tracy, ancien combattant dans l'armée américaine.

Certains de ces futurs soldats s'engagent aussi parce que leur père avait fait la Seconde Guerre mondiale et il pensait faire leur devoir en y allant, explique Greg Maev, candidat à la maîtrise à l'Université de Windsor qui prépare un mémoire sur la participation de soldats canadiens à la guerre du Vietnam.

Les gens avaient ce sens du devoir d’aller se battre contre les méchants , explique-t-il.

Ancien enrôlé dans l'armée américaine, Keith Tracy dédie sa vie aujourd'hui à entretenir la mémoire de ces Canadiens qui ont combattu au Vietnam. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Une fois enrôlés, ces hommes sont intégrés aux unités américaines et ne sont pas nécessairement conscients que d’autres Canadiens sont déployés sur le terrain.

Il y a eu beaucoup de Canadiens qui ont servi, mais ils ne le disaient pas. J’ai rencontré des gars qui me disaient qu’ils étaient du Missouri, de New York, de Chicago, de Californie, mais personne ne m’a jamais dit qu’il était de l’Alberta, de l'Ontario ou de quelque part au Canada , se souvient Mike.

Le Canada et la guerre du Vietnam

Après avoir pris une part active en Asie après la Deuxième Guerre mondiale, en s'engageant notamment dans la guerre de Corée en 1950 sous l'égide des Nations-Unies, le Canada change de politique internationale. Le pays prend ses distances avec la politique interventionniste des États-Unis et affirme son indépendance et son rôle de gardien de la paix dans le monde.

Pendant la guerre du Vietnam entre 1954 et 1975, ou lorsque les Américains envoient leurs propres soldats en 1965, les Canadiens refusent de joindre les Américains militairement. Diplomatiquement, ils vont quand même jouer un rôle important , souligne Christopher Gosha, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal.

C'est donc contre l'avis de leur propre gouvernement que ces hommes s'enrôlent dans l'armée américaine. Un tel engagement est d'ailleurs illégal pour un Canadien en raison de la Loi sur l'enrôlement à l'étranger datant de 1937 qui interdit à des citoyens canadiens de s’engager dans une armée étrangère pour participer à une guerre à laquelle le Canada ne participe pas officiellement.

Le Canada participe activement à la guerre de Corée, mais ne s'engage pas au Vietnam aux côtés des États-Unis. Photo : Getty Images / Keystone/Hulton Archive

Le gouvernement canadien est toutefois très conscient du fait que certains de ses ressortissants s'engagent dans l'armée américaine, mais ferme les yeux.

La question est portée à l’attention de Lester B. Pearson, premier ministre de l’époque, qui n’entend rien faire pour contrer le phénomène , souligne Greg Maev.

Pour Mike Lepine, il est aujourd'hui très clair que le Canada a joué un rôle dans cette guerre.

Il faut bien comprendre que le Canada a été impliqué au Vietnam. Cette histoire a commencé en 1959 et est allée jusqu’en 1975. Il manque beaucoup de pièces au puzzle. Mais le Canada était en arrière-scène, mais il n’y a juste pas eu de drapeau canadien sur le champ de bataille , soutient-il.

Le retour pire que le service actif

Si les soldats américains qui ont combattu au Vietnam sont très critiqués à leur retour et ont souvent manqué de reconnaissance, les Canadiens sont encore plus mal reçus.

La plupart sont ignorés, certains sont accusés de traîtrise par d’anciens combattants, d’autres d’assassins d’enfants.

La vérité au sujet de toute cette histoire, ce n’est pas la guerre qui m’a le plus dérangé, c’est quand on est rentrés parce que nous n'étions pas bienvenus à la maison , se rappelle Mike Lepine qui rentre d'abord aux États-Unis puis revient au Canada.

« Nous avons été traités de tous les noms. Nous ne parlions jamais du Vietnam. Nous ne savions rien de nos droits. Nous avons juste fermé notre gueule et nous avons travaillé. » — Une citation de Mike Lepine, ancien combattant au Vietnam

La Légion royale canadienne refuse de les reconnaître comme d'anciens soldats. Ce n'est qu'en 1994 qu'elle les accepte dans ses rangs.

À ce jour encore, le gouvernement canadien ne reconnaît pas leur existence et ne leur octroie aucune pension.

Ça a été la même chose aux États-Unis. Ça leur a pris près de 25 ans pour se faire reconnaître là-bas , souligne Keith Tracy.

C’est toutefois aux États-Unis que les anciens combattants canadiens trouvent du soutien. De la part d’autres anciens du Vietnam, mais aussi du gouvernement qui les prend en charge, notamment pour couvrir leurs frais médicaux.

Le Mémorial en l'honneur des anciens combattants canadiens au Vietnam comporte actuellement le nom de 169 Canadiens morts au combat. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Mais beaucoup ignorent leurs droits.

Les seuls qui le savaient sont ceux qui avaient été gravement blessés, mais la plupart n’étaient pas blessés physiquement, mais psychologiquement et ne savaient pas où aller , explique Keith.

« J’ai rencontré des gens qui étaient près de mourir à qui j’ai appris qu'ils pouvaient obtenir de l’aide du gouvernement américain. Mais ils devaient aller s'inscrire, mais ils ne l’ont jamais fait et n’ont jamais rien eu. » — Une citation de Keith Tracy

Un monument pour guérir

Plus de 50 ans après son retour du Vietnam, Mike garde un goût amer de cet épisode de sa vie. Il semble toutefois avoir pansé ses blessures.

Après des années difficiles où il a sombré, comme tant d'autres, dans la drogue et l'alcool, il raconte qu’il est parvenu à remonter la pente en grande partie grâce à sa mère qui l’a encouragé - ou plutôt forcé - à se prendre en main au nom de tous ceux qui ne sont jamais revenus du théâtre d'opérations.

Mais, ce qui a été vraiment thérapeutique pour lui, c’est la construction du monument commémoratif dédié aux anciens combattants canadiens du Vietnam inauguré à Windsor en juillet 1995.

« Quand le mur a été construit, ça a été le moment pour moi de sortir et de dire que j’étais fier de qui j’étais. » — Une citation de Mike Lepine

Financé par d’anciens combattants américains, The North Wall devait initialement être construit à Ottawa, rappelle Greg Maev.

Jusqu'à 40 000 Canadiens se sont enrôlés dans l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. On ignore combien sont morts exactement parce qu'ils ne sont pas toujours répertoriés comme Canadiens avec le nom de leur ville d’origine, mais avec celui de la ville américaine où ils se sont engagés. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Selon Keith Tracy, la création du mémorial a eu un effet bénéfique sur plusieurs anciens soldats qui ont commencé à se fréquenter après avoir ignoré pendant des décennies l’existence des uns et des autres.

Le mémorial a ouvert les portes. Avant, uniquement les familles savaient ce qui s'était passé , constate-t-il.

Une idée partagée par Mike Lepine. Lui aussi a donné un nouveau sens à sa vie en allant à la rencontre d’autres anciens soldats.

En m’engageant avec l’Association des anciens combattants du Vietnam j’ai réalisé ce que je voulais être, que je voulais aider; ce qui m’a aidé encore plus parce que maintenant je peux en parler. Je ne pouvais pas le faire avant , confie celui qui est aujourd'hui président de la North Wall Riders Association, chapitre de Windsor et vice-président national.

Le Mémorial comprend actuellement le nom de 169 Canadiens qui ont été tués au combat.

Ce devoir de mémoire est toutefois loin d’être terminé, puisqu’on ignore encore le nombre exact de Canadiens qui se sont engagés dans l’armée américaine, tout comme le nombre de ceux qui ont perdu leur vie sur le champ de bataille. C’est pourquoi, depuis plus de deux ans, Keith Tracy fait des recherches pour savoir combien de Canadiens ont effectivement servi sous le drapeau américain au Vietnam.

On a les noms de huit [soldats] qui étaient de Windsor et qui sont morts au Vietnam, mais il faut comprendre qu’ils venaient de partout au Canada , précise Keith.

Petit à petit, il rassemble aussi les informations sur chacun des 169 hommes du mur pour raconter leur histoire et leur rendre leur visage. De nouveaux noms s’ajoutent aussi au fur et à mesure de ses recherches et des langues qui se délient.

Keith Tracy rassemble aujourd'hui les informations des Canadiens qui sont morts au combat. Ces hommes venaient de partout au pays. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

À l’avenir, il espère que ces morts ne seront pas oubliés et que les générations à venir prendront soin du mémorial des Canadiens morts au Vietnam, et que celui-ci sera aussi bien entretenu que ceux des autres guerres.

Pour l’heure, Keith et Mike veulent avoir le sentiment qu’ils ont fait quelque chose et sont heureux de pouvoir parler de ce qu’ils sont et de ce qu'ils ont fait.

Vendredi, ils feront partie des cérémonies organisées par la Légion royale canadienne, au cénotaphe au centre-ville de Windsor. Ils seront aux côtés d’anciens combattants des guerres auxquelles le Canada a pris part, mais aussi ceux de la guerre du Vietnam.