Le Salon du livre de Rimouski a attiré plus de 14 000 personnes

Mission accomplie! , affirme son directeur, Robin Doucet, ajoutant que c'est un salon qui a demandé beaucoup d'énergie , notamment parce que son équipe a dû recruter de nouveaux bénévoles, après deux ans de pandémie. Le comité organisateur a besoin de l'aide d'environ 125 personnes pour tenir ses activités.

Cette année, le Salon était de retour dans sa formule traditionnelle après avoir été annulé en 2020 – à l'exception de quelques activités – en raison de la COVID-19. En 2021, l'événement avait eu lieu, mais avait été de beaucoup moins grande envergure en raison des mesures sanitaires; 4000 personnes y avaient participé.

C'est donc un retour à la normale dont se réjouit Robin Doucet.

Notre vitesse de croisière c'était environ 12 000 à 13 500 visiteurs donc c'est une augmentation cette année , dit-il. Je crois que la gratuité du jeudi et du vendredi a aidé beaucoup, ce qui a fait en sorte aussi que la fréquentation et la circulation étaient fluides , ajoute-t-il.

Lors du dernier salon, les invitées d'honneur Sylvie Drapeau et Marina Orsini ont attiré de nombreuses personnes. Le lancement de la biographie du journaliste Sandy Burgess a également été fort populaire, ce qui est un fait assez rare pour le lancement d'une oeuvre qui est produite localement , raconte Robin Doucet.

La conférence du philosophe Alain Deneault fait aussi partie des moments forts de l'événement, selon lui. Il me disait que pour ses conférences à Rimouski, il avait une meilleure fréquentation que pour ses conférences à Montréal!

Robin Doucet se dit d'ailleurs très heureux que les lecteurs et les auteurs aient pu à nouveau se rencontrer et discuter autour des livres dans le cadre de l'événement, cette année.

« On veut que le Salon du livre soit un événement commercial, bien sûr, mais aussi un événement culturel, et de plus en plus un événement citoyen. »