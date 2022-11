Les aînés du Centre-du-Québec reçoivent de l’aide pour éviter de se faire frauder

En cette semaine de Sécurité nationale de la sécurité des aînés, l’organisme qui se consacre au bien-être des aînés distribue plus de 2000 trousses d'information à ces citoyens les plus fragiles.

L'objectif est de leur donner des outils pour réagir en cas de fraudes, mais aussi pour leur éviter de faire partie des statistiques.

On va retrouver un bottin de ressources par MRC.[...] On s’est associé avec la Sûreté du Québec ( SQ ) pour avoir à l’intérieur une publicité concernant les fraudes soient par téléphone ou par courriel parce qu’il faut vraiment rester vigilant à ce niveau-là de plus en plus , détaille la directrice de la TRCA CDQ , Janick Tessier.

Selon le Centre antifraude du Canada, plus de 44 000 Canadiens de tous âges ont déjà été victimes de fraude depuis le début de 2022.

C’est malheureusement le cas de Carmen Lampron-Pratte qui a été victime d’une tentative de fraude par courriel. Cette dernière salue l’initiative.

C’est très important, il y a des gens qui n’ont pas beaucoup de visites, moi j’ai la chance d’avoir mes enfants proches, mais il y a des personnes qui sont vraiment toutes seules [...] et elles sont prises avec leur internet , témoigne la dame.

La Semaine nationale de la sécurité des aînés se poursuit jusqu'au 12 novembre.