Fin de l’obligation vaccinale pour les employés municipaux à Windsor

La décision a été prise mercredi lors d'une réunion du conseil.

L'obligation avait été mise en place en septembre 2021 et exigeait que les membres du personnel municipal aient reçu au moins de deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Selon Dana Paladino, directrice générale intérimaire des ressources humaines de la Ville, l'annulation de cette directive signifie que toute personne cherchant à travailler avec la Ville n'aura plus besoin de montrer de preuve de vaccination.

Nous avons l'obligation de continuer à surveiller la situation et, compte tenu de la direction prise par la COVID ces derniers temps et de l'examen de certaines données scientifiques émergentes sur la transmissibilité, nous avons pensé que le moment était venu de lever le mandat de vaccination , a-t-elle indiqué mercredi.

Mme Paladino a précisé que la Ville restera flexible avec ce mandat vaccinal, car la pandémie continue à évoluer. Elle a ajouté que Windsor continuera à faire ce qu'il faut pour protéger les gens contre la COVID-19.

L'avenir des employés renvoyés

Au sujet des employés mis à pied parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés ou parce qu'ils n'avaient pas produit de preuve de vaccination, Mme Paladino a déclaré qu'il était prématuré de faire des commentaires en raison du litige qui les oppose à la Municipalité.

Au moins 20 anciens employés mis à pied en novembre 2021 puis licenciés en janvier 2022 ont intenté un procès contre la Ville.

Nous aurons des conversations avec les syndicats, avec leur conseil juridique pour déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant, mais il y a beaucoup de facteurs en jeu , a simplement dit Mme Paladino.

Dans un courriel adressé à CBC, l'avocate des anciens employés, Courtney Betty, a déclaré que la décision de la Ville de Windsor ne met pas fin à la poursuite .

Le groupe d'anciens travailleurs veut que la Ville déclare que la suspension ou le licenciement des employés était inconstitutionnel.

La poursuite cherche aussi à obtenir des dommages et intérêts généraux de 250 000 $ par plaignant, des dommages et intérêts aggravés de 50 000 $ par plaignant pour détresse mentale , et des dommages et intérêts punitifs de 1000 $ par employé par jour depuis le 1er mars 2022 jusqu'à l'annulation de l'obligation vaccinale.

Elle souhaitait également que la Ville abroge la vaccination comme condition d'emploi.

Avec des informations de CBC