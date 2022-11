Un étudiant de l’Université Saint Mary’s moeurt d’un probable cas de méningite

Les fonctionnaires ont donné peu de détails sur l'affaire, mais disent que la personne a fréquenté l'Université Saint Mary's à Halifax.

La santé publique affirme qu'elle a contacté les personnes qui pourraient avoir été directement exposées à la personne infectée, mais qu'aucun autre cas n'a été identifié.

Dans un communiqué, le Dr Jesse Kancir, médecin-hygiéniste régional, affirme qu'il n'y a actuellement aucune indication d'un risque accru pour le grand public ou la communauté de l'Université Saint Mary's.

Le Dr Kancir souligne que la méningite bactérienne ne se propage pas par contact occasionnel, par exemple en s'asseyant à côté d'une personne malade.

Ces bactéries se propagent par des sécrétions nasales et des gouttelettes de la bouche ou de la salive, comme lors de partages de bouteilles d'eau, d'ustensiles ou de produits du tabac.

Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, des raideurs au cou, des éruptions cutanées, une sensibilité à la lumière et des changements dans le niveau de vigilance.

L'objectif de la santé publique a été d'identifier et de contacter les personnes directement exposées afin qu'elles puissent recevoir des antibiotiques prophylactiques pour prévenir la propagation de la maladie , a affirmé M. Kancir.

Le vice-président associé des affaires étudiantes à Saint Mary's, Tom Brophy, dit que du soutien en santé mentale sera offert aux étudiants. Photo : Radio-Canada

Dans une déclaration, Tom Brophy, vice-président associé des affaires étudiantes à Saint Mary's, a déclaré que l'enquête de la santé publique ne concerne aucune des résidences de l'université.

Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de cette étudiante et à toute la communauté de l'Université Saint Mary's touchée par cette tragédie , a déclaré M. Brophy.

Il a précisé qu'aucun autre détail sur cette affaire ne serait divulgué, ajoutant que du soutien en santé mentale sera offert aux étudiants.

Bien que la maladie soit considérée comme rare au Canada, le bureau de santé publique de Toronto a signalé le décès d'une personne en août, après l'identification de trois cas chez des personnes âgées de 20 à 30 ans qui ont commencé à présenter des symptômes entre le 15 et le 17 juillet.

Les fonctionnaires ont indiqué que les trois personnes étaient nées à l'extérieur du Canada, dans des pays qui n'offrent pas la vaccination des enfants contre la maladie.

Le programme de vaccination financé par le secteur public de la Nouvelle-Écosse offre actuellement le vaccin contre le méningocoque de type C à l'âge de 12 mois et dans le cadre du programme de vaccination scolaire de 7e année.

Le vaccin contre le méningocoque B ne fait pas partie du programme de la province, mais il est offert aux personnes qui sont identifiées comme ayant un contact étroit avec un cas de méningocoque ou qui présentent un risque plus élevé de méningococcie.