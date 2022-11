Qui fait le design des médailles de militaires canadiens?

C’est l’Autorité héraldique du Canada qui supervise la réalisation des armoiries, des drapeaux et des insignes. Le choix des couleurs de ces dernières s’avère extrêmement important : le rouge de la médaille du sacrifice représente le sang versé, le blanc de la médaille du maintien de la paix incarne l’espoir, et la couleur sable de la médaille du service en Asie du Sud-Ouest témoigne du théâtre des opérations en Afghanistan, par exemple. De façon générale, le jaune or reflète l’honneur, alors que le noir renvoie au deuil et au choc des blessures.

Toute une réflexion se cache derrière chaque distinction. Directeur de la section distinctions honorifiques et reconnaissance dans les FAC , le lieutenant-colonel Carl Gauthier en sait quelque chose. Il a joué un rôle important dans la création de plusieurs médailles, dont la Médaille polaire, ainsi que celles du service général et du sacrifice.

Avant lui, Bruce Beatty a laissé sa marque : ce capitaine a été à l’origine du dessin de presque toutes les nouvelles distinctions des années 1960 à l’an 2000 environ.

Si toutes les médailles militaires sont produites par la Monnaie royale canadienne depuis 2007, ce ne fut pas toujours le cas. Dans les années 1980, la production avait été cédée à des entreprises privées, avec pour résultat une qualité inégale et une apparence inconstante des médailles à cause des changements de fournisseurs.

Par ailleurs, plusieurs matériaux sont utilisés pour la fabrication. Les médailles sont parfois faites d’argent massif, de bronze plaqué or ou de cupronickel, un mélange de nickel et de cuivre. La Croix de la vaillance, la deuxième plus haute distinction remise au pays, est faite en or massif 18 carats. La plus haute reconnaissance, la croix Victoria, est quant à elle constituée de matières recyclées.

« La décoration britannique originale est faite avec du bronze de canon qui aurait été pris par des Britanniques aux Russes lors de la guerre de Crimée. Ces canons auraient été pris auparavant par les Russes aux Chinois dans une guerre antérieure. C’est le bulbe derrière le canon, qui sert à attacher les cordes lorsque le canon recule quand il tire pour le garder en place, qui est coupé et fondu pour créer les croix Victoria. Ce matériel est utilisé depuis 1914. » — Une citation de Lieutenant-colonel Carl Gauthier, directeur - Distinctions honorifiques et reconnaissance dans les Forces armées canadiennes

Au-delà de la composition ou de l’allure d’une médaille, le lieutenant-colonel Carl Gauthier insiste sur la symbolique.