Même si l’inflation demeure élevée, et que des Canadiens en souffrent, Ottawa a fait le choix de ne pas mettre plus d’argent sur la table – ou si peu. L’heure n’est plus aux grandes mesures de soutien universelles, comprend-on, mais à des actions plus pointues.

Tout en annonçant quelques mesures ciblées pour aider les travailleurs les moins bien payés , la ministre a consacré la plupart de son discours à parler des défis auxquels sera confrontée l’économie canadienne une fois terminée la récession, qui n’est pas encore officiellement commencée.

En fait, c’est un peu comme si l’inflation était déjà de l’histoire ancienne pour Chrystia Freeland. On ne peut pas en dire autant de son homologue québécois.

«Notre économie ralentit», a déclaré la ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, en présentant son énoncé économique. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Belote et rebelote

En dépit des critiques essuyées lors de l’envoi du chèque précédent, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, persiste et signe : la grande majorité des contribuables québécois recevront une nouvelle aide directe variant de 400 $ à 600 $, juste à temps pour Noël.

Alors que la ministre Freeland annonçait jeudi dernier de nouvelles dépenses s’élevant en moyenne à 3,7 milliards $ par année, à l’échelle de tout le Canada, le gouvernement Legault dépensera seulement avec cette mesure – et au Québec uniquement – 3,5 milliards $ d’un seul coup. C’est sans compter les autres engagements prévus au cadre financier de la CAQ et qui devraient faire l'objet d'annonces lors de la mise à jour économique et budgétaire du ministre le 8 décembre.

Ce nouveau versement fera certainement la différence pour bien des contribuables, mais il y aura aussi des conséquences. En plus de creuser le déficit et d’inquiéter des experts qui estiment que ce genre d’aide nourrit l’inflation, le gouvernement Legault risque aussi de nuire au rapport de force qu’il essaie de créer avec son vis-à-vis fédéral sur la question des transferts en santé.

C’est pas l’argent qui manque dans les systèmes provinciaux, s’ils sont en train d’envoyer des chèques pour des gens qui en ont moins de besoin , a plaidé Justin Trudeau mardi. Le premier ministre canadien était de passage au Nouveau-Brunswick, mais son message s'adressait tout autant au Québec.

Il a été encore plus direct le lendemain : Si un gouvernement est en train de faire des choix d’envoyer des chèques aux citoyens plutôt que d’investir dans le système de santé, c’est un choix qu’il va falloir justifier aux citoyens.

À l’Assemblée nationale, les trois partis d’opposition ont fait écho à ces critiques, reprochant au gouvernement québécois de ratisser trop large. On dirait que [François Legault] veut tirer dans la chaloupe de la Banque centrale qui, elle, essaie de lutter contre l’inflation , a illustré le nouveau critique libéral en matière de finances, Frédéric Beauchemin.

La Banque du Canada a commencé à resserrer son taux directeur le 2 mars 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Un plan prévu depuis longtemps

Évoquée publiquement dès le mois de mai, l’idée d’envoyer un second chèque aux Québécois a été élaborée il y a un moment déjà, alors que la Banque du Canada commençait à peine à relever son taux directeur et que le taux d’inflation n’avait pas encore atteint son sommet. On ne saura jamais si le gouvernement prendrait aujourd’hui la même décision, n’eût été qu’il ait fait de ce nouveau versement un engagement électoral formel.

Si l'inflation persiste, le contexte change rapidement. De nouvelles préoccupations s’imposent alors que la multiplication des aides financières tous azimuts, depuis le début de la pandémie, essuie un nombre croissant de critiques. Ici comme à l’étranger, des gouvernements revoient leurs plans, resserrent les cordons de la bourse.

Eric Girard reconnaît d’ailleurs lui-même qu’il sera bientôt temps de tourner la page sur ce genre de mesures à grande échelle. L’inflation, c'est vraiment un enjeu pour 2022, O.K.? 2023, ce qui va dominer les préoccupations des Québécois, des gouvernements, des entreprises, c'est le ralentissement de l'économie , a-t-il admis en conférence de presse.

Si le ministre québécois honore la promesse que son gouvernement a réitérée durant la campagne électorale, on ne serait pas surpris de le voir bientôt suivre les traces de son homologue fédérale et entonner un nouveau refrain.