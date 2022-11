François Pruneau, danseur et chorégraphe pour un film de Netflix

Le film fantastique qui met en vedette Jason Momoa et Marlow Barkley raconte l’histoire d’une petite fille qui part à la découverte d’un monde onirique avec un hors-la-loi excentrique. Elle espère revoir son père défunt.

Pour une des scènes du film, Netflix a embauché la chorégraphe Melissa Mitro qui est une amie de longue date de François Pruneau. Il raconte qu’ils se sont connus sur le plateau de l’émission de télé So you think you can dance en 2011. On s’est toujours suivi dans nos carrières, on a soit collaboré ensemble, soit rencontré à Los Angeles. On s’est supportés l’un et l’autre. On a aussi travaillé sur Mira quién baïla à Miami en tant que chorégraphe et danseur également. Et puis là, sur ce projet, Melissa avait besoin d’un assistant chorégraphe.

C’est ainsi que François Pruneau s’est retrouvé pour la première fois, sur un plateau de cinéma, en pleine pandémie. Ça a été tout un beau processus. On a filmé ça à Toronto, en plein milieu de la pandémie. Avec ça, ça a amené son lot de difficultés pour la production. Il raconte que l’esprit d’équipe était exceptionnel compte tenu du fait que peu de danseurs pouvaient travailler à ce moment.

Il n’a que des éloges au sujet des comédiens avec qui il a travaillé, dont Jason Momoa qui était très drôle et très fin avec Mélissa et moi. Il raconte que celui qui a personnifié Aquaman était totalement à l’opposé de ses rôles habituels. La danse, c'est pas dans quoi il est spécialiste. Mais il s’est vraiment, vraiment bien débrouillé. C’est même surprenant de le voir aller.

On pourra même voir François Pruneau dans le film puisqu’au moment du tournage, en raison des restrictions sanitaires, la production a dû restreindre au maximum le nombre de personnes sur le plateau. En plus de ses talents de chorégraphe, il a pu mettre à profit ses talents de danseur.

Les danseurs et chorégraphes François Pruneau et Julie Dombrowski sur le plateau de l'émission Chanteurs masqués Photo : François Pruneau

Chorégraphe pour le petit écran

Le Trifluvien est en demande sur les plateaux de télé depuis plusieurs années. Il oeuvre actuellement comme chorégraphe pour les émissions Chanteurs masqués et Révolution. Il raconte que le travail pour le film est très différent de la télévision. Pour Chanteurs masqués on doit travailler avec les accessoiristes. Dans un film, fallait passer par l’histoire. On avait vraiment toute une description de la scène. Fallait vraiment s’adapter à ça.