L’art autochtone célébré à Drummondville

Pour la directrice Catherine Lafranchise, arrivée en poste il y a un an, il était grand temps de mettre de l'avant l'art autochtone. J'ai regardé dans les archives, et dans ces 43 dernières années, où il y a eu à peu près 600 expositions, il y a eu très très peu d'artistes autochtones. Je ne sais même pas s'il y en a eu cinq. Moi, je trouve que c'est une lacune immense , affirme la directrice du DRAC, ajoutant au passage qu'en tant que diffuseur dans la région, on a le mandat de présenter de l'art sous toutes les formes et de représenter toutes les cultures.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  « J’entends ton chaud murmure à travers la brume froide » rassemble trois artistes autochtones, dont Glenn Gear, qui signe cette œuvre. Photo : Gracieuseté du DRAC/Œuvre de Glenn Gear

L'inspiration de cette nouvelle exposition est le changement de saison, c'est-à-dire la transition entre l’automne et l’hiver, et la rivière Alsig8ntegkw, aussi appelée rivière Saint-François, qui ceinture Drummondville.

Variété dans les médiums

Les trois artistes explorent ce thème à travers différents médiums, dont le textile, des murales et des projections numériques.

L'artiste Carla Hemlock fait des courtepointes assez symboliques. Dans l'installation qu' elle va présenter, elle parle des enfants disparus dans les pensionnats autochtones. [...] C'est une œuvre assez poignante, mais je pense qu'on est rendus là, à se confronter à ces faits-là , affirme Catherine Lafranchise.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Carla Hemlock rappelle l'histoire des enfants disparus dans les pensionnats autochtones grâce à des courtepointes. Photo : Gracieuseté du DRAC/Œuvre de Carla Hemlock

Camille Larivée, commissaire de l'exposition, l'a conçue comme un « moment d’amour enveloppant la brume froide qui s’installe à ce moment de l’année, bercé par les histoires et les traditions autochtones », peut-on lire dans un communiqué.

« Je trouvais ça extrêmement important de donner une voix à ces artistes-là, ne serait-ce que pour tendre des ponts, pour intéresser les gens à l'art et peut-être, après, aller en apprendre plus sur les cultures autochtones en général. » — Une citation de Catherine Lafranchise, directrice du DRAC-Art actuel Drummondville

Première exposition pour la directrice

Cette exposition est la première de ma mouture! C'est moi qui a approché les artistes, qui a choisi le tout. Je suis vraiment fière comme première exposition de présenter ça dans la région, parce que je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps , souligne Catherine Lafranchise.

Catherine Lafranchise est arrivée en poste il y a un an. Photo : Gracieuseté du DRAC

J'entends ton chaud murmure à travers la brume froide est à voir et à visiter dès le 12 novembre.