La ville de Trois-Rivières détruit des meubles en bon état

La ville de Trois-Rivières a acheminé à l’écocentre des camions remplis de mobiliers de bureau. Certains étaient toutefois suffisamment en bon état pour jouir d’une seconde vie, ce qui déçoit profondément nombreux employés et gestionnaires d’organismes communautaires.

Le porte-parole de la ville, Mikaël Morrissette, explique qu’une partie du mobilier n’était plus requise depuis l’instauration d’une politique qui permet en partie le télétravail. Maintenant, un seul bureau peut être utile pour deux, trois et même quatre employés selon les besoins. Ce qui fait en sorte qu’avec l’ampleur du parc qu’on a, on s’est retrouvé avec beaucoup de mobilier qui ne servait pas , explique-t-il.

Plusieurs meubles ont été entreposés et seront prêtés au comité organisateur des Jeux du Québec 2025. Nos entrepôts sont pleins. Il fallait faire une sélection , renchérit-il. C’est pourquoi des camions remplis de chaises de bureau, classeurs et de tables de travail ont été envoyés ces derniers jours directement à l’écocentre. Ce qui a été envoyé pour une revalorisation était du matériel en moins bon état , ajoute Mikaël Morrissette.

Selon la ville, certains meubles présentaient des traces de moisissures ou des bris évidents. Mais d’autres étaient suffisamment propres et solides pour obtenir une deuxième vie.

C’est décevant, parce que ça aurait pu servir à des organismes communautaires ou des gens en situation de pauvreté. Qu’on n’ait pas pensé et que ça rentre à plein camion à l’écocentre, c’est très questionnable , réplique avec déception l’ex-conseillère municipale Sylvie Tardif. Chaque jour, son équipe de travail (chez COMSEP) vient en aide à des dizaines de personnes qui en arrachent à boucler leur budget.

« Les gens en situation de pauvreté n’ont pas nécessairement d’argent pour s’acheter des meubles et des chaises de bureau. Les enfants font leurs devoirs sur la table. Ça aurait été apprécié peut-être que la ville passe par les organismes communautaires pour qu’on utilise ce matériel ou que ce soit donné à des organismes qui vendent à très bas prix des meubles. » — Une citation de Sylvie Tardif, coordonnatrice de COMSEP

Pas de protocole ni de registre

Certains départements de la ville de Trois-Rivières vendent déjà au rabais du matériel usagé. Chaque année, la sécurité publique vend des vélos et des voitures qui n’ont pas été réclamés à la fourrière municipale. Le service des bibliothèques organise aussi chaque année une grande vente de livres. Des outils et du mobilier ont récemment été donnés à des organismes. C’est déjà une démarche qui est faite par la ville. Est-ce que cette démarche peut être optimisée? La réponse c’est oui, avec les événements qu’on vient de connaître , admet Mikaël Morrissette.

Trois-Rivières ne tient pour l’instant aucun registre de ses biens et meubles; pas plus qu’un registre des besoins des différents organismes sur son territoire. Cette situation est appelée à changer au cours des prochains mois.

Ce serait une bonne chose qu’on soit tous sensibles au fait que si du matériel peut être réutilisé, qu’on marche avec les organismes qui prennent soin du monde et la commission scolaire. J’ai été enseignant, je suis sûr que la commission scolaire est au courant de quelle famille ont des besoins, quels étudiants ont besoin du minimum , observe pour sa part, le conseiller municipal Richard W. Dober.

L’équipe de communication du maire Jean Lamarche a refusé notre demande d’entrevue.