Alerte Amber pour retrouver une enfant de deux ans à Toronto

L'enfant est noire, mesure 75 cm et pèse 16 kg.

La police recherche Logan Choy. Photo : Police provinciale de l'Ontario

Son père, Logan Anthony Choy, 41 ans, mesure 1,60 m et est mince.

Il porte un manteau noir, des jeans et un sac à dos orange. Il a une barbe poivre et sel et n'aurait pas de dents.

Il a avec une poussette noire.

La police demande à toute personne qui les apercevrait de composer le 911.