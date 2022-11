Ottawa alloue trois quarts de million $ pour le site Kinawit

Le gouvernement fédéral, via Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec, alloue une subvention frisant les 750 000 $ au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or pour son projet d’aménagement et d’amélioration des infrastructures du site culturel Kinawit.

Pascale St-Onge, ministre responsable de DEC, en a fait l’annonce mercredi après-midi lors d’une visite au Centre d’amitié autochtone, en précisant que ce soutien financier provient du Fonds canadien de revitalisation des communautés.

Le but de ce fonds est d’aider les communautés de partout au pays à se relever des effets de la pandémie, de redynamiser les communautés, de favoriser l’aspect communautaire et les rencontres dans le processus au sein duquel notre gouvernement est engagé au niveau de la réconciliation , a-t-elle souligné.

C’est une démarche importante pour nous d’être aux côtés de la communauté dans ce beau projet. Je dois dire que c’est absolument impressionnant et incroyable, tous les services qui sont offerts par le Centre d’amitié autochtone , a ajouté la ministre St-Onge, qui en était à une première visite en Abitibi depuis… sa participation aux Jeux du Québec de Val-d’Or en 1987, en natation.

Édith Cloutier et la ministre St-Onge en discussion avec un intervenant du Centre d'amitié autochtone. Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

Pour la guérison et la réconciliation

Le soutien financier de DEC servira à la mise en place d'infrastructures communautaires permanentes au site Kinawit, comme l'aménagement d'un grand tipi pour les rassemblements, d'un atelier d'artistes, d'une cabane traditionnelle du trappeur pour le ressourcement et d'une cuisine extérieure (shaputuan), question de favoriser la pratique d'activités culturelles et traditionnelles.

« Avec cet investissement, on pourra élargir encore plus l’accès public et l’accès scolaire à ce service pour des rencontres entre autochtones et non autochtones. » — Une citation de Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

Pour nous, Kinawit se résume en un lieu de guérison et de réconciliation. Guérison parce qu’on va pouvoir y pratiquer des cérémonies, faire des rencontres, des cercles de partage grâce à ces nouvelles infrastructures. Et réconciliation parce que c’est un lieu de rencontre où on va offrir à des enfants, des adolescents, des familles et à des entreprises de venir se rencontrer sur le site, puisqu'il y aura un pavillon qu’on pourra rendre disponible pour des réunions. On apprécie beaucoup cet investissement, qui nous permet de faire un pas de plus dans cette belle et grande réconciliation , a expliqué Mme Cloutier.

Le site Kinawit se veut un endroit assez populaire, notamment lors de la Journée nationale des peuples autochtones. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Améliorations techniques

Édith Cloutier a aussi précisé que la subvention sera utilisée pour apporter des améliorations techniques au site Kinawit.

Nous avons un grand tipi central qu’on doit démonter et remonter à toutes les deux saisons. Et maintenant, on veut vraiment une installation permanente qui va garder l’esprit du tipi pour faire des rencontres, des enseignements, des cérémonies , a-t-elle indiqué.