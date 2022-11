Taux directeur : inquiétudes chez des concessionnaires automobiles en Outaouais

Cela a des répercussions directes sur les prêts automobiles, qui ne cessent d’augmenter depuis le début de l’année.

Chez Hyundai Canada, par exemple, les taux d’intérêt sont passés en moyenne de 2,99 % en janvier 2022 à 5,99 % en novembre 2022, soit un bond de trois points de pourcentage en moins d’un an.

Chanelle Gagné, rencontrée dans le stationnement d’un concessionnaire automobile de Gatineau, s’est récemment procuré un nouveau véhicule. Le taux d’intérêt de son prêt est de 5,49 % ce qu’elle trouve décourageant , sachant que certains concessionnaires proposaient du financement à 0 % il y a quelques années à peine. On suit le coût de la vie. Tout augmente , s’exclame-t-elle.

Chanelle Gagné vient d'acheter un nouveau véhicule. Photo : Radio-Canada

Cette hausse des taux d’intérêt ralentit les ventes, alors que les acheteurs se font de plus en plus rares dans les salles d'exposition. C'est ce qu'a constaté la directrice générale de Hull Hyundai, Vanessa Poirier.

Il y a un certain ralentissement qui se voit au niveau des véhicules neufs et des véhicules d’occasion dans les dernières semaines a-t-elle dit en entrevue avec Radio-Canada.

Vanessa Poirier est la directrice générale de Hull Hyundai. Photo : Radio-Canada

En Ontario, les ventes de voitures aux particuliers ont diminué de près de 10 % en un an, selon des données fournies par Statistique Canada. Au Québec, le recul est encore plus marqué, alors que les ventes ont diminué de 20 % durant la même période.

L’augmentation touche particulièrement les véhicules électriques. Le président-directeur général de Mobilité électrique Canada et ancien ministre québécois de l’Environnement, Daniel Breton, estime que l’incitatif à s’en procurer un devient de moins en moins intéressant.

« On a vu une augmentation de 3 à 4 % [des taux d'intérêt] depuis un an à peine, ce qui représente un réel défi pour les gens qui voudraient passer à un véhicule électrique. En plus du fait que certains véhicules électriques peuvent être un peu plus chers que l’équivalent à essence, les taux d’intérêt augmentant aussi de façon importante depuis un an, cela fait en sorte que cela peut devenir une barrière à l’entrée. » — Une citation de Daniel Breton, président-directeur général de Mobilité électrique Canada

Daniel Breton, président-directeur général de Mobilité électrique Canada et ancien ministre québécois de l’Environnement. Photo : Radio-Canada

Le chroniqueur automobile Benoit Charette croit pour sa part que cette diminution du nombre de ventes de véhicules neufs pourrait avantager les acheteurs.

La balle va peut-être tranquillement changer de camp. En ce moment, ce sont les vendeurs qui ont le gros bout du bâton [...] parce qu’il y a énormément de demandes et peu d’offres. Si les prix deviennent trop élevés et si les taux d’intérêt continuent à augmenter, les gens vont tout simplement abandonner. [...] Cela va faire en sorte qu’il va y avoir moins de gens intéressés à acheter des véhicules et peut-être qu’à ce moment-là, les prix seront plus intéressants , explique-t-il.

Cela pourrait donc, selon lui, donner une arme supplémentaire aux acheteurs qui souhaitent se procurer une nouvelle voiture.