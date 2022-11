Étude du budget à Gatineau : la tarification des camps de jour dans la mire des élus

Selon ce qui a été proposé lors de la troisième journée de discussions budgétaires, les parents devraient se préparer à une augmentation de 30 % l’été prochain, pour le service de camps de jour.

Pour le service de base de camp de jour, la note pourrait passer de 46 $ à 60 $ par semaine en 2023 et de 102 $ à 130 $ avec l’option du service de garde.

Par ailleurs, au cours des prochaines années, la Ville prévoit que la contribution pour ce service soit partagée à parts égales entre la municipalité et les parents.

Ainsi, la facture hebdomadaire pourrait s’établir en 2026 à 115 $ pour le service de base et à 245 $ avec le service de garde.

Ça signifie que les coûts pourraient plus que doubler en 4 ans.

Il y a des élus d’Action Gatineau qui ont plaidé, sans trop de succès, pour des hausses moins importantes de la tarification des camps de jours, mercredi.

Tiffany-Lee Norris Parent, conseillère municipale du district de Touraine. Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Je suis contre cela et je ne voulais pas cela [...] Il y a le privé et le public et je pense que c’est pour cela que nos prix doivent être plus bas , déclaré Tiffany-Lee Norris Parent, conseillère du district de Touraine.

« Je ne sais pas comment expliquer cela aux familles. » — Une citation de Tiffany-Lee Norris Parent, conseillère du district de Touraine

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a rappelé que les camps de jour sont des services de qualité et non des programmes sociaux, en soutenant que la Ville offre d’autres programmes pour les familles dans le besoin.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Ce n’est pas un service cheap qui accueille des familles défavorisées. Est-ce qu’il y a des familles qui sont dans le besoin ? La réponse c’est oui. Pour ces familles, la Ville avec des organismes, a des programmes , a-t-elle dit.

Un programme d’équité, de diversité et d’inclusion sur la table

Le thème de la diversité s’est aussi invité dans les discussions. La Ville veut mettre en place un programme d’équité, de diversité et d’inclusion.

On souhaite ainsi mettre des actions en place pour que Gatineau devienne une organisation exemplaire en la matière.

On indique que ça prendrait une somme de 400 000 $ au cours des trois prochaines années pour mettre en place des actions en ce sens.

Selon des données de 2020 présentées au conseil municipal mercredi, peu d'employés appartenant aux groupes visés, soit les femmes, les personnes handicapées, les autochtones, les minorités visibles et ethniques, font partie des effectifs de la Ville.

Au dernier recensement de 2021, la population immigrante représente 15,5 % de la population gatinoise , a souligné la mairesse, France Bélisle.

Pour la conseillère du district du Plateau, Bettyna Bélizaire, au-delà des chiffres, il faut aussi prendre en compte l’aspect humain.

Bettyna Bélizaire du district du Plateau, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Pour moi, le diagnostic qui a été fait n’est pas suffisant, malheureusement, parce que l’inclusion de nos employés ne réduit pas à la représentativité qu’on a au sein de l’organisme , a-t-elle déclaré

L’étude du budget de Gatineau va se poursuivre pour une 4e journée, jeudi. Le programme de gestion des matières résiduelles est au programme.

