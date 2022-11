La Ville de Gaspé souhaite encadrer l’hébergement touristique de courte durée

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, précise que la Ville a reçu plusieurs demandes de citoyens afin de prendre position dans ce dossier alors qu'une pénurie de logements sévit. En effet, Gaspé aura besoin de plus de 500 nouveaux logements d'ici les cinq prochaines années, affirme le maire.

On n’a pas les moyens de perdre des unités de logement qui logent nos familles pour les convertir en résidence touristique. [...] Ces conversions viennent freiner nos ardeurs en termes de développement , souligne Daniel Côté.

Selon la Corporation de l'industrie touristique du Québec, le phénomène ne touche qu'environ 1,1 % des unités d'habitations du territoire, soit entre 70 et 75 logements. Le parc immobilier de la ville de Gaspé compte quant à lui plus de 6000 unités résidentielles. On se doute qu’il y en a sûrement d’autres qui opèrent de façon illégale , ajoute Daniel Côté.

« On veut surtout éviter que le phénomène des conversions prenne de l’ampleur. On ne veut pas taper sur les doigts des gens qui ont déjà fait des conversions et sont aussi légaux. On regarde plus pour l’avenir. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé

À la lumière de ces consultations qui incluent également les propriétaires de logements locatifs de courte et longue durée ainsi que les entreprises touristiques, le conseil municipal tente d'avoir une meilleure idée du type d’encadrement qui sera mis de l’avant pour ne pas décevoir certaines parties de la population.

Je perçois que les gens veulent qu’on encadre, mais est-ce qu'on doit aussi encadrer les travailleurs étrangers qui viennent combler les postes dans le marché de la construction en période estivale , se demande Daniel Côté, qui dit rechercher le juste équilibre entre hébergement touristique et hébergement pour les familles et les travailleurs.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, dit s'inspirer d'initiatives d'encadrement d'autres municipalités ayant légiféré en la matière telle que la Ville de Percé (archives). Photo : Radio-Canada

Un règlement municipal proposé l'hiver prochain

À la suite de ces consultations, la Ville de Gaspé proposera un règlement à ce sujet au début de 2023 pour être prête avant la prochaine saison touristique. Avant d’adopter un règlement, il y aura de nouvelles consultations publiques à propos de notre proposition. Nous y allons de façon progressive , mentionne Daniel Côté.

Ce règlement serait possible en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique adoptée le 7 octobre 2021 et dont les effets sont entrés en vigueur le 1er septembre dernier. Avec cette loi, le gouvernement du Québec donne de nouvelles responsabilités aux Municipalités pour encadrer ce type d’hébergement.

Cette loi sur l’hébergement touristique remplace la Loi sur les établissements d’hébergement touristiques. Cette nouvelle loi oblige l'enregistrement et la communication de renseignements relatifs à l’offre d’hébergement de même que les activités et autres services liés à cette offre. Elle impose également le renouvellement de cet enregistrement lors de la mise à jour annuelle des renseignements relatifs à l’offre d’hébergement . Source : Projet de loi no 100 adopté le 7 octobre 2021  (Nouvelle fenêtre)

La population peut se faire entendre sur cet enjeu en remplissant le formulaire disponible sur le site de la Ville de Gaspé.