Émissions de l’Usine Arvida : Rio Tinto informe directement les citoyens

Le reportage de Radio-Canada sur les émissions polluantes de l’Usine Arvida de Rio Tinto , à Jonquière, continue à faire réagir. Alors que plusieurs citoyens sont inquiets de la qualité de l'air qu'ils respirent, la multinationale tient mercredi et jeudi deux journées d'informations pour tenter de rassurer la population.

Ce sont les cuves précuites de la vieille aluminerie, autorisées par Québec jusqu'à la fin de 2025, qui sont visées tandis qu'un remplacement par la technologie AP60, attendu depuis longtemps, réduirait largement les émissions problématiques.

Ainsi, le géant de l’aluminium accueille les citoyens intéressés au Pavillon Mellon de Jonquière jusqu’à 20 h mercredi puis jeudi de 9 h à 19 h. Initialement, l’événement devait se tenir au Manoir du Saguenay, mais un début d’incendie samedi a changé les plans.

Des citoyens rassurés, d'autres pas

Certains citoyens rencontrés par Radio-Canada estiment que l’événement répond à leurs questions, alors que d’autres ne sont pas convaincus. Des résidents disent avoir obtenu des réponses, mais tout en étant conscients qu’ils n’ont alors accès qu’au seul point de vue de Rio Tinto. D’autres ont de plus larges réserves.

Les statistiques qu’ils m’ont présentées, on serait quand même dans une des meilleures villes par rapport à l’environnement. Ça m’a rassurée un peu , a répondu une citoyenne.

Sur place, Rio Tinto présentait un graphique sur la qualité de l'air de secteurs industriels un peu partout au Québec.

C’est une opération de "damage control" qui a lieu présentement. Si j’y vais aujourd’hui, qu’est-ce qu’ils vont me dire? Ils vont me dire, comme à la dame avant moi: "Ah, on est une des régions les mieux au niveau pollution au Québec, ça s’apparente à Montréal." Ce n’est pas ça. C’est que vous dépassez les normes environnementales, point , a plutôt pesté une autre.

Les maisons qui sont à proximité de l’usine, bien c’est 95 ans de contaminants qui sont envoyés dans l’air qui tombent sur les terrains, puis est-ce que ça fait une contamination? On a répondu à nos questions. On dit que ce sont les informations qu’ils ont. Il n’y a pas de problème en soi. Après ça, ça pourrait être intéressant de vérifier aussi de manière autonome , a dit un autre citoyen.

Selon l’Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada, l’usine pilote AP60 déjà en place rejette 25 fois moins de particules fines que la technologie des cuves précuites.

Interdit aux médias

Rio Tinto ne permet pas aux journalistes d'assister aux échanges, alors que l'accès est refusé aux médias. Toutefois, l'entreprise assure être en mode écoute et que les commentaires et les préoccupations des citoyens seront pris en compte.

Ce qu’on voulait faire, c’est vraiment offrir la tribune, donc s’il y en a qui ont des questions et qui veulent discuter directement avec nous, bien c’est l’opportunité de le faire. [...] On n’arrive pas ici avec nos messages à passer, c’est vraiment une discussion, un échange, puis c’est ça qu’on souhaitait créer par cette formule , a affirmé Malika Cherry, porte-parole de l’entreprise.

Des conseillers sur place jeudi et vendredi

Jeudi, des élus de Saguenay et des employés municipaux se rendront sur place. Les conseillers Jean-Marc Crevier, ex-président du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA), et Jimmy Bouchard, président de la Commission du développement durable et de l'environnement de Saguenay, y seront.

De son côté, le conseiller municipal du secteur, Carl Dufour, était présent jeudi. Il voulait prendre le pouls des citoyens.

Je pense qu’ils ont eu les réponses auxquelles ils s’attendaient, par contre il faut quand même rester vigilant. Je l’ai dit quand même à plusieurs reprises: la santé des gens, pour n’importe qui, ce n’est pas négociable. [...] Comme je le disais, c’est sûr que cette compagnie-là à un moment donné, il va falloir qu’elle fasse des efforts additionnels , a-t-il affirmé.

