La défense contre-interroge l’ex-épouse de Daniel Laframboise

Ce procès devant jury se poursuivait avec le contre-interrogatoire de Mme Rapattoni par la défense. Rappelons que l'homme âgé dans la cinquantaine est visé par six chefs d’accusation à l'endroit de trois présumées victimes, dont des accusations d’agression sexuelle et d’agression sexuelle ayant causé des lésions.

L’ex-épouse de Laframboise a qualifié de difficiles ses premiers rapports avec Johanie Bellemare St-Georges, l’une des trois victimes alléguées dans cette affaire.

Mme Bellemare St-Georges, 38 ans, a emménagé chez le couple Laframboise-Rapattoni vers avril ou mai 2007, pour finalement y loger pendant plusieurs années.

Mme Rapattoni, qui a comparé leurs différends à ceux entre colocataires, croit que les tensions résultaient en partie de leur désir respectif d’accaparer l’attention de Daniel Laframboise, notamment pour lui parler et passer du temps avec lui.

Je trouvais que Daniel passait trop de temps avec Johanie et Johanie trouvait que je passais trop de temps avec Daniel , a-t-elle illustré.

Mme Rapattoni a mentionné qu’elles pratiquaient, malgré leurs différends, certaines activités ensemble, comme le kung-fu, le crossfit et le camping.

Daniel Laframboise, l'accusé dans cette affaire, subit un procès d'une durée prévue de 12 semaines. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La chambre à coucher aussi

Sandra Rapattoni a évoqué sa vie de couple avec Daniel Laframboise, qu’elle a qualifié de peu actif sexuellement. Elle a soutenu qu’il ne lui parlait jamais de fantasmes et qu’il n’était pas intéressé par des propositions de trip à trois lors de la période précédant l’arrivée de Mme Bellemare St-Georges dans leur vie.

La situation aurait quelque peu changé le jour où Johanie Bellemare St-Georges et Daniel Laframboise lui auraient annoncé avoir noué une relation de dominant/soumise. Mme Bellemare St-Georges aurait déclaré qu’elle devenait la soumise de Daniel pour aller bien et enlever ses démons , selon les mots de Me Véronique Talbot, l’une des avocates de la défense.

Sandra Rapattoni aurait eu par la suite quelques rapports sexuels avec Johanie Bellemare St-Georges et Daniel Laframboise, dont des pratiques de nature BDSM, une seule fois. Elle juge que l’expérience était plaisante et consentante pour chacune des personnes.

Johanie Bellemare St-Georges a quant à elle rétorqué à la défense, au moment où son contre-interrogatoire tirait à sa fin, qu’elle n’avait jamais eu l’impression de jouer avec Daniel Laframboise.

Ce n’était pas dans le cadre d’un jeu. Si ça n'avait été qu’un jeu, j’aurais eu le droit d’avoir un safe word. Si j’étais tannée, si je le suppliais d’arrêter, ce n’est pas moi qui décidais, je n’avais pas le droit d’avoir une limite , avait-elle affirmé le 24 octobre dernier, lors de son témoignage.

Autres courriels

Sandra Rapattoni a lu au jury quelques courriels qui lui auraient été envoyés. L’un d’eux, signé par Mme Bellemare St-Georges en février 2013, révèle qu’elle aurait demandé à passer du temps seule avec Daniel Laframboise.

Daniel m’a dit que tu n’apportais pas [votre fils] à Montréal. Tu devrais l’apporter pour permettre à Daniel et moi de passer du temps seuls ensemble. Daniel refuse de faire du BDSM quand vous êtes ici. Depuis les fêtes, j’ai appris à beaucoup aimer le BDSM et à y trouver une grande source de réconfort , aurait écrit Johanie Bellemare St-Georges.

Les rapports entre Daniel Laframboise et Johanie Bellemare St-Georges s’apparentaient, aux yeux de Sandra Rapattoni, à un jeu de rôles entre personnes consentantes. Elle a ajouté, à la demande de la défense, que Mme Bellemare St-Georges ne lui avait jamais dit qu'elle ne voulait pas coucher avec Daniel Laframboise, bien que ça ne soit pas simple de même .

Comme le soutient la Couronne, Johanie Bellemare St-Georges prétend plutôt qu’elle a été manipulée par des milliers de courriels dont elle attribue la paternité à Daniel Laframboise.

Sandra Rapattoni a été mariée à Daniel Laframboise pendant plus de 25 ans, jusqu’en 2018, année de leur arrestation. Initialement visée par sept chefs d’accusation, Mme Rapattoni a vu ceux-ci être abandonnés par la Couronne en octobre 2019. Son avocate plaidait à l’époque qu’elle était d’abord une victime de M. Laframboise et non sa complice.

Le contre-interrogatoire de Sandra Rapattoni se poursuivra jeudi matin au palais de justice de Rouyn-Noranda.