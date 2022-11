Redevance touristique aux Îles : un accueil favorable, mais des ajustements réclamés

Si le règlement est adopté, un montant de 30 $ serait prélevé à chaque visiteur de 13 ans et plus et dont le lieu de résidence n’est pas situé sur l’archipel pour séjourner aux Iles.

Tout comme l’Association touristique régionale, la Chambre de commerce des Îles indique ne pas avoir été consultée pour l’élaboration du projet de règlement.

Si la Municipalité avait décidé de nous consulter, on aurait répondu présent et on aurait participé. Je ne reproche pas nécessairement à la Municipalité de pas avoir consulté les partenaires du développement socio-économique, parce qu’au final, c’est sa prérogative , explique le directeur général de la Chambre de commerce des Îles, Antonin Valiquette.

Bien que plusieurs acteurs touristiques et économiques de l’archipel se disent en faveur du principe de la redevance, certains auraient préféré une version du projet de règlement déposé mardi soir plus précise.

Je préfère la méthode de concertation en amont et arriver dès la première présentation publique du projet de règlement avec quelque chose d’un peu plus étoffé , ajoute M. Valiquette.

Pour lui, certaines modalités, surtout au sujet des exemptions de la redevance, restent floues, notamment auprès du transport commercial.

Est-ce que les entreprises qui livrent aux Îles pour un commerce et qui n’ont pas ne siège social sur l’archipel, eh bien, [ce serait] aberrant qu’elles payent à chaque livraison , déplore-t-il.

« Si c’est ça le plan, on s’oppose. Mais en même temps, on sait que c’est un projet de règlement qui peut être modifié. » — Une citation de Antonin Valiquette, directeur général de la Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine

Il indique que le conseil d'administration de la Chambre de commerce des Îles se réunira dans les prochains jours. Les membres de la Chambre seront probablement consultés pour recueillir leur commentaire selon M. Valiquette.

Le maire par intérim des Îles-de-la-Madeleine, Gaétan Richard, a assuré que des consultations avec les acteurs du milieu se feraient prochainement.

Au bénéfice de tous

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, voit l’implantation d’une redevance touristique sur l’archipel d’un bon œil.

Les sommes recueillies seront versées dans un Fonds de gestion durable du territoire et seront redistribuées pour, entre autres, financer les infrastructures récréotouristiques municipales et contribuer à la gestion des matières résiduelles.

Le montant de 30 $, qui serait prélevé aux visiteurs de l’archipel, sera donc une valeur ajoutée pour la Communauté maritime selon le député péquiste.

Il n’y a pas de tarification sur presque la totalité des sites municipaux. Ils sont entretenus et donc payés par des fonds publics qui proviennent de la poche des contribuables, alors d’élargir la contribution à l’utilisateur-payeur, c’est une bonne idée , croit M. Arseneau.

« Les Madelinots profitent des infrastructures qui sont en place et entretenues par la municipalité, mais bien entendu, les visiteurs aussi. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine.

Selon la documentation du projet de règlement, les dispositions seront en vigueur à compter du 1er mars 2023, sous la condition de l’adoption du règlement.