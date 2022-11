Le CHEO contraint d’ouvrir une deuxième unité de soins intensifs

Confronté à un « débordement » du nombre de bébés et d'enfants malades, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) se voit forcé d'ouvrir une deuxième unité de soins intensifs.

Au cours des dernières semaines, la haute saison virale est arrivée très tôt au CHEO , notamment en raison d’infections respiratoires virales aiguës, y compris le virus respiratoire syncytial, la grippe, la COVID-19 et d’autres virus , peut-on lire dans un communiqué publié mercredi après-midi par l'institution.

La deuxième unité de soins intensifs pédiatriques sera temporairement située dans l’espace qui était normalement consacré à la chirurgie d’un jour du CHEO et comptera également cinq lits de soins intensifs.

Le centre hospitalier déploie actuellement vers cette nouvelle unité des cliniciens provenant d'autres secteurs.

« L’achalandage est à un niveau historique depuis les 48 années d’existence du CHEO » — Une citation de extrait d'un communiqué du CHEO

Ces mesures s'ajoutent à celles déjà annoncées dans les dernières semaines pour faire face à ce que le CHEO qualifie de crise , prévoyant notamment le report de certaines chirurgies non-urgentes et l'embauche de personnel additionnel.

Nous avons besoin qu'Ottawa se mobilise en tant que collectivité et qu'on nous aide à réduire la propagation de ces maladies virales dans notre collectivité afin que le CHEO puisse recommencer à fournir des soins à tous les enfants et adolescents qui en ont besoin, en temps opportun, a fait savoir la Dre Lindy Samson, cheffe du personnel et médecin-chef du CHEO , dans le communiqué. Nous vous prions de porter un masque dans les espaces intérieurs bondés, y compris les écoles.

Un message similaire quant au port du masque a aussi été relayé par Santé publique Ottawa (SPO) mercredi sur les réseaux sociaux.

Nous recommandons fortement le port d’un masque bien ajusté dans tout lieu public intérieur ou achalandé. De plus, nous appuyons les entreprises et organismes qui choisissent d’imposer le port du masque , a écrit l'organisation sur les réseaux sociaux.

En dépit de cette invitation à porter le masque, la médecin-chef Vera Etches a assuré à Radio-Canada la semaine dernière, en entrevue avec le Téléjournal Ottawa-Gatineau, qu'elle n'envisageait pas un retour au masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs.