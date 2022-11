Fée Ann Landry et ses bagages en Autriche

Quand elle a atterri en Autriche, Fée Ann Landry transportait plus que ses patins et ses robes de compétition. La Gatinoise apportait aussi dans ses bagages les apprentissages qu’elle a dû faire dans la dernière année pour retrouver le plaisir de patiner.

C’est avec sa confiance renouvelée qu’elle est une des trois représentantes canadiennes chez les juniors au IceChallenge, à Graz. Après son programme court mercredi, elle se classait au 4e rang sur 33 patineuses, grâce à une récolte de 47,86 points. La meneuse, l’Estonienne Marianne Must, a obtenu un pointage de 51,14.

La jeune femme de 17 ans participera au programme long jeudi pour compléter sa première participation à une compétition internationale de patinage artistique. Avant son départ de Gatineau, elle s’était fixé comme objectif de livrer une performance à la hauteur de ce qu’elle se savait capable de faire.

Je veux reproduire ce que je fais à l’entraînement. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais proche. C’est sûr qu’un podium, ça serait le fun , a souligné Landry, qui peut maintenant se permettre d’y rêver.

La jeune femme a dû retrouver ses repères et rebâtir sa confiance après avoir raté les derniers Championnats canadiens, après une contre-performance au Défi de Patinage Canada en décembre 2021. Sa 21e position à Regina l’a aussi privé de sa place au sein du programme NextGen de la fédération nationale.

« Ça m’a poussé à travailler encore plus fort. » — Une citation de Fée Ann Landry

J’arrivais en compétition et j’étais vraiment stressée, je n’avais plus de plaisir, je me demandais ce que je faisais là. On a pris un pas de recul, on a remis nos priorités à la bonne place. Ça m’a permis de retrouver le plaisir de compétitionner et je pense que c’était excellent pour ma confiance , a-t-elle expliqué, avec maturité.

Cette nouvelle approche lui a permis de bien commencer sa saison en remportant la médaille d’or à la compétition George-Éthier à Québec à la fin septembre. Sa performance a attiré l’attention de Patinage Canada, qui l’a réintégrée dans son programme de développement et l’a sélectionnée pour représenter le pays en Autriche.

On était euphoriques , a lancé en riant son entraîneuse, Guylaine Blouin. C’est le début d’une belle aventure parce que de toucher au niveau international, ça fait quand même une différence et ça va définitivement la changer pour les années à venir.