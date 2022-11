Les critiques de Higgs sur le Commissariat aux langues officielles ne passent pas

Mardi, Blaine Higgs a ouvertement critiqué le Commissariat aux langues officielles. Il a affirmé que ce bureau ne fait que rejeter la faute sur une personne ou une autre et s’est demandé s’il s’agissait d’un moyen constructif pour aller de l'avant .

Mercredi, il a tenté d'apaiser la situation en affirmant, dans une déclaration écrite, qu’il est en train d'examiner les recommandations formulées par les commissaires, qui ne comprennent pas l'abolition du Commissariat aux langues officielles

Blaine Higgs n'a toutefois par indiqué explicitement que le commissariat allait continuer d'exister dans sa forme actuel.

Sans surprise, ces déclarations – qui surviennent alors qu’une réponse au rapport des commissaires sur la révision de la Loi sur les langues officielles se fait attendre – ont fait réagir dans la communauté acadienne.

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick Alexandre Cédric Doucet croit que cela met en lumière les intentions du premier ministre d’abolir le commissariat aux langues officielles.

Il laisse présupposer qu’il veut abolir le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick , interprète-t-il.

La Société nationale de l’Acadie dénonce aussi ces propos du premier ministre. Ça prouve qu’il y a un mépris, on est en train de vivre une dégringolade en ce moment, on a d’énormes préoccupations , déplore le président Martin Théberge.

On s’y oppose fortement à tous ses propos qui sont tenus par cette alliance Higgs-Austin vis-à-vis les langues officielles. C’est incroyable ce qu’on vit , affirme le président de la SNA.

« On a plusieurs exemples où le premier ministre Higgs a clairement démontré non seulement une mécompréhension des langues officielles et du peuple acadien, mais aussi un mépris ouvert envers notre peuple. C’est désolant. »