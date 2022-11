Améliorer la place des femmes dans la sphère politique municipale de la C.-B.

En Colombie-Britannique, 42 maires sur 162 sont des femmes, soit près de quatre fois moins que le nombre d’hommes occupant cette fonction. Pour dépoussiérer et réformer l’idée d’un boys' club en politique, une élue a créé un groupe de soutien dédié aux mairesses.

Sarrah Storey est l'une des mairesses ayant réussi à remporter une mairie lors des dernières élections. Elle entame son second mandat à Fraser Lake, un village à l'ouest de Prince George. Mais ses débuts en politique ont été parsemés de défis. Elle était la seule femme au conseil municipal de Fraser Lake.

Je me souviens qu'on m'a dit : "tu n'as pas de moustache et tu fais des vagues", ou encore "tu es une femme, tu as des enfants, comment tu fais avec des enfants?" [...] Ce genre de commentaires était très frustrant pour moi.

Sarrah Storey raconte s’être demandé où trouver du mentorat en tant que femme en politique. Pour aider ses collègues et celles qui commencent au poste de mairesse, elle a lancé un groupe sur les réseaux sociaux afin d’améliorer la place des femmes dans la sphère politique municipale.

Sarrah Storey est la mairesse de Fraser Lake et la fondatrice du groupe de soutien pour les mairesses de la Colombie-Britannique. Photo : Fournie par Sarrah Storey

Faire mieux

Améliorer les choses passe par du soutien. Un cercle destiné aux mairesses des quatre coins de la province est né sur Facebook où des discussions, des conseils, des formations et du mentorat sont légion pour que ces femmes naviguent ensemble dans les eaux politiques.

Nous partageons nos idées, nous partageons nos succès. Nous nous soutenons mutuellement , explique Sarrah Storey.

Depuis les premiers échanges du groupe, il y a près de quatre ans, certaines ont quitté la politique, d’autres y sont restées et de nouveaux visages ont fait leur apparition.

Parmi ces nouveaux visages, il y a celui de Ruth Hoyte du village de Coldstream. Si elle était déjà impliquée dans la politique municipale, c'est sa première fois au poste de mairesse. Et pour elle, l'initiative de Sarrah Storey est un avantage. Je pense que le mentorat, le fait de travailler ensemble et la création d'une occasion pour les femmes de s’entraider sont essentiels.

Changer les mentalités

Si le nombre de mairesses a diminué entre 2018 et 2022, Sarrah Storey espère néanmoins que ce n’est pas en raison de leur genre.

Pour Alice Maitland, la mairesse qui est restée en poste le plus longtemps en Colombie-Britannique, pendant 42 ans, il faut changer les mentalités, car des gens continuent de penser qu'on n'obtiendra pas la même qualité de service de la part d'une femme que de celle d'un homme .

Elle voit la création du groupe d’un bon œil. Tout soutien que vous pouvez obtenir est utile et peu importe le travail que vous faites, si vous pouvez trouver un groupe de soutien, ça rend la vie beaucoup plus facile.