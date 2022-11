Des images d’enfants nus à la plage, est-ce de la pornographie juvénile?

Des photos d’enfants qui jouent sur la plage, nus, peuvent constituer de la pornographie juvénile, estime le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), si ces images se retrouvent entre mauvaises mains.

La poursuite réclame donc que Pierre Gaudreault, un pédophile reconnu, soit déclaré coupable d’avoir accédé et possédé de la pornographie juvénile.

L’homme de 69 ans a été condamné à plus de sept ans de pénitencier en 2017 pour avoir agressé des enfants en plus de produire de la pornographie juvénile.

En octobre 2020, il bénéficiait d’une libération conditionnelle lorsqu’il a été surpris en possession d’un téléphone cellulaire contenant des photographies compromettantes.

En liberté conditionnelle

Gaudreault était alors toujours sous le contrôle des Services correctionnels, sa peine n’étant pas terminée. C’est d’ailleurs lors d’une visite de surveillance qu’une agente de libération a découvert un cellulaire dans son appartement.

La défense a contesté la saisie du téléphone cellulaire, retrouvée par une agente des Services correctionnels Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

L’analyse de l’appareil a permis de découvrir 65 photos montrant de jeunes enfants nus dans différentes scènes de la vie quotidienne, comme à la plage ou la piscine.

Le sergent-détective Olivier Simard du Service de police de la Ville de Québec a fait défiler les images, une à une, pour que le juge Jean-Philippe Robitaille puisse en évaluer la nature. Sur l’une d’elles, un jeune garçon s'affaire à laver de la vaisselle, les fesses dénudées.

Cette photo prise seule, dans un album de famille, est-ce de la pornographie juvénile? , a demandé au policier la procureure de la poursuite, Me Mélanie Tremblay.

Le sergent-détective Simard a répondu par la négative en s’empressant d’ajouter dans une série comme on a là, le but est autre .

C’est précisément ce que la procureure de la poursuite Me Tremblay a plaidé, il a une collection de photos d’enfants nus , a-t-elle insisté dans sa plaidoirie. Quand il accède ou télécharge une photo, lui il le fait dans un but sexuel , ce qui constitue l’infraction, selon la procureure du DPCP .

La défense conteste

L’avocat de Gaudreault n’est pas de cet avis. C’est le moment où la photo a été prise qui doit déterminer si elle a un but sexuel , a fait valoir Me Gabriel Michaud-Brière.

L’avocate de la poursuite en convient, et la jurisprudence le confirme, le but n’est pas de criminaliser un parent qui prend une photo de son enfant nu, dans un bain , admet Me Tremblay.

Par contre, elle a demandé au juge d’évaluer le dossier de Pierre Gaudreault dans son contexte global.

L’accession et la possession sont venues pervertir ces photos-là, par monsieur Gaudreault , a lancé Me Tremblay. Les images constituent ainsi de la pornographie juvénile, selon elle.

Gaudreault nerveux

Avant d’en arriver à ce procès, la défense a tenté de faire déclarer illégale la saisie des images en litige. Dans une requête en exclusion de preuve, l’avocat du pédophile a voulu de démontrer que les autorités avaient saisi illégalement le cellulaire.

Pierre Gaudreault avait été prévenu par l'agente des Services correctionnels qu'elle passerait pour une visite de routine.

Alors qu'elle examine l'appartement pour s'assurer que Gaudreault n'a pas d'accès à internet, l’agente de libération constate qu'il est nerveux. Elle s'apprêtait à quitter les lieux quand un journal légèrement bombé sur la table de la cuisine a attiré son attention.

En le soulevant, l'agente découvre un téléphone intelligent, en contravention avec les conditions de remise en liberté de Gaudreault. Elle lui demande de déverrouiller l'appareil pour constater qu'il contient des photos d'enfants nus.

Libération suspendue

L'agente conserve l’appareil sous prétexte que Gaudreault alimente à nouveau sa fantasmatique sexuelle .

Sa libération d'office est alors suspendue puisque le risque de récidive augmente de façon importante et n’est plus gérable . Gaudreault avait obtenu cette libération cinq mois plus tôt, en promettant de ne pas posséder d’appareil électronique donnant accès à internet, sans la supervision des autorités carcérales.

Le juge Jean-Philippe Robitaille a rejeté la requête de la défense qui contestait la saisie du cellulaire, sans mandat de perquisition. L’expectative de vie privée de l’accusé, même à l’intérieur de sa résidence, est considérablement réduite , peut-on lire dans sa décision.

Il rappelle que même en libération d’office, Gaudreault continuait alors de purger sa peine d’emprisonnement, sous le contrôle des Services correctionnels.

Jugement

Pierre Gaudreault qui est aujourd'hui libre et a assisté à son procès accompagné par la même conjointe qu'il avait lors de sa condamnation en 2017.

Le juge Jean-Philippe Robitaille doit maintenant décider si les photos qu’il avait en sa possession en octobre 2020 constituent de la pornographie juvénile.

Il rendra sa décision au mois de février 2023.