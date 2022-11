Une campagne de publicité régionale pour sensibiliser à la réalité des proches aidants

Elle a été mise sur pied par le Groupement des organismes de personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean (GOPHS).

L'année dernière, il y avait un sondage qui avait été mené et on avait vraiment ressenti un besoin de sensibilisation. [...] Les personnes ont besoin qu'on comprenne mieux leur situation, leurs choix ou les difficultés qu'ils rencontrent. Ce sont des personnes très résilientes. Souvent, ce n'est pas impossible pour elles de faire les choses, mais c'est plus compliqué , a exprimé Pier-Olivier Gagnon, agent de développement pour le GOPHS.

Ce regroupement d’organismes communautaires a donc mis en place une série d'actions comme de l'affichage sur les autobus du Service de transport du Saguenay (STS) et dans les commerces. Dans celle-ci, un personnage au grand coeur symbolise un proche aidant qui, placé au bout d’une échelle, a du mal à atteindre ce qu’il désire.

Sept autobus de la Société de transport du Saguenay (SPS) véhiculent le message de la campagne. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

On constate pour lui que c'est difficile d'y accéder, pourtant ce sont des concepts qui sont assez simples. On parle de temps pour soi, de sensibilisation. Ce que l'on veut mettre en évidence, c'est qu'il y a beaucoup de choses simples qui sont difficiles à atteindre pour les proches aidants. On veut donc que la population leur fournisse un soutien parce que leur rôle est primordial , enchaîne Pier-Olivier Gagnon.

En plus du soutien de la population, les proches aidants espèrent recevoir une aide financière gouvernementale plus importante, afin de leur permettre de prendre soin de leur proche plus longtemps à domicile et de bénéficier de temps de répit.

Le quotidien d'Annie et Joël

La campagne de sensibilisation est bien accueillie par Annie Labonté qui prend soin de son garçon de 20 ans, handicapé lourdement depuis la naissance.

Il ne parle pas, il dit juste quelques mots. Il utilise des pictogrammes, des sons. Il pointe. Il n'est pas propre ni de jour ni de nuit. Il faut lui couper sa nourriture. Il utilise ses mains et non des ustensiles. Il faut tout faire pour lui, toutes les activités de la vie quotidienne, il faut tout faire pour lui, il faut l'aider le plus possible , a raconté sa maman Annie.

Annie Labonté s’occupe de son garçon Joël, lourdement handicapé depuis la naissance. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Pour les gens de l'extérieur, cette charge quotidienne est difficile à imaginer.

Tu sais les gens, ils disent tout le temps: C'est ton enfant!. Oui je comprends, mais on reste une personne proche aidante, parce que toute notre vie, il va évoluer, mais il faudra être présent. Il va en avoir 50 et je vais en avoir 70. Ce sera encore ça, a-t-elle ajouté.

D’après un reportage de Laurie Gobeil