L’histoire d’un vétéran ontarien au cœur d’un film tourné en Normandie

Après avoir écrit un livre racontant comment Jim Parks et son régiment des Winnipeg Rifles ont libéré le village de Putot-en-Bessin, près de Caen en Normandie, à la suite du débarquement, l’auteur et historien français Frederick Jeanne prépare un film sur l’histoire de ces soldats.

Le projet est l’œuvre de passionnés qui veulent faire vivre et durer l’histoire canadienne du débarquement du 6 juin 1944.

J’ai rencontré Jim quand j’avais 21 ans lors de mon voyage à Winnipeg en 2008 pour les 125 ans des Royal Winnipeg Rifles. Il était venu de Mount Albert en Ontario. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble dans les archives. Il est venu ensuite en Normandie et nous avons été sur le champ de bataille , explique Frederick Jeanne.

Lui et son association de passionnés d’histoire canadienne viennent de finir de tourner la première partie d’un film racontant les exploits et les moments difficiles de jeunes Canadiens envoyés au front à des milliers de kilomètres de chez eux en 1944.

C’était une discussion entre copains dans un bar. On s’est dit qu’on pourrait en faire un film, ce serait extraordinaire. On a commencé avec rien et aucune connaissance de tout ce qu’il fallait pour faire un film , raconte-t-il.

Le film est joué par des passionnés d'histoire et acteurs amateurs. Photo : Avec l'autorisation de Frederick Jeanne

C’est une adaptation d’un premier travail qui a vu le jour sous la forme d’un livre, Hold the Oak Line, le fruit de son voyage en 2008 à Winnipeg puis d’un second en 2011 où il a amassé de nombreux témoignages et documents.

C’est un film de 52 minutes [le standard français de film documentaire pour la télévision, NDLR]. C’est un film avec des gens en costumes qui rejouent les scènes, mais avec des voix hors champ , explique-t-il.

Un livre, ça attire des gens qui sont déjà intéressés par l’histoire. Un film a plus de chances d’intéresser plus de monde , dit-il.

Jim Parks vit maintenant une vie paisible de retraité en Ontario. Lorsqu’il ne porte pas ses insignes, rien ne laisse deviner qu’il a participé à un des événements majeurs du XXe siècle.

Jim Parks n’a rien oublié des évènements qu’il a vécus. Il a aussi su garder son sens de l’humour et une joie de vivre qui ne trahissent en rien son âge. Photo : Radio-Canada

Pourtant, comme c'est le cas pour beaucoup de vétérans, la mémoire du débarquement et des semaines qui ont suivi restent gravées dans sa mémoire.

Notre bateau a été touché et on a dû aller à l’eau. Je m’en souviens encore. On devait arriver deux minutes avant l’infanterie. On avait deux bulldozers qui devaient déblayer les obstacles. Je ne me souviens même plus si l’eau était froide. On n'a pas dû penser à ça sur le moment. C’était huit jours avant que je fête mes 16 ans , raconte-t-il comme si c’était hier.

Je m’en souviens bien parce que ça m’est arrivé à l’adolescence. C’est un âge où on est très impressionnable et les choses nous marquent , ajoute-t-il. Il avait réussi à se faire enrôler avec son frère à peine plus âgé, alors qu’ils n’avaient pas l’âge requis. Des deux, seul Jim rentrera vivant au pays.

Un lien étroit unit Frederick Jeanne et Jim Parks. Photo : Avec l'autorisation de Frederick Jeanne

Entre Frederick Jeanne et Jim Parks, c’est un lien fort qui s’est bâti au fil des ans. L’auteur qui a été piqué par le goût de l’histoire voit le Canadien comme un grand-père un peu spécial .

Jim a été l’un de ceux qui ont pu s’en sortir. Il a été blessé, mais il a pu s’en sortir. Le jour du débarquement, il était parmi les premiers et il a sauvé de nombreux partenaires , précise l’historien qui travaille aujourd’hui pour un musée sur le débarquement.

L'objectif est de lancer le film en mai 2024, avant le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Photo : Avec l'autorisation de Frederick Jeanne

Depuis son jeune âge, il est passionné par cette histoire. Il a grandi à Rots à 5 km de Putot-en-Bessin où tous les combats des Winnipeg Rifles se sont déroulés.

Les Winnipeg Rifles, on a eu notre Q.G. pour quelques jours dans le village. Je pense que c’est fantastique qu’on en fasse un film. Avec toutes les technologies qu’on a aujourd’hui c’est bien qu’il n’enterre pas l’histoire, mais qu’il la diffuse. Quand ils verront ça, ils pourront se dire, '' si ça ne s’était pas passé, je ne serais pas là aujourd’hui.'' [Frederick] vit sur place. Il va faire des images magnifiques , s’enthousiasme Jim Parks.

L’équipe française a déjà tourné la première partie du film. Les parties trois et quatre doivent être tournées en mai. Quant à la deuxième partie, cela est prévu en septembre ou octobre de l’année prochaine.

Et l’équipe de bénévoles a réuni déjà plus de 70 personnes et compte augmenter ce nombre pour les prochaines scènes. Ces dernières sont faites dans le souci du moindre détail.

On a refait faire des chaussures au Pakistan comme celles de l’époque, on les a fait ferrer comme à l’époque. Les Canadiens avaient des chaussures particulières. Personne n’a touché d’argent. Ce ne sont que des amis, des gens qu’on connaît, qui ont acheté leur casque, leur veste, les insignes. Ils font déjà de la reconstitution historique , précise l’initiateur du projet.

Les Winnipeg Rifles ont libéré le village de Putot-en-Bessin, en Normandie. Photo : Avec l'autorisation de Frederick Jeanne

Le but de ces passionnés est de sortir le film en mai 2024 avant le 80e anniversaire du débarquement en Normandie.

On recherche encore de l’argent pour faire ce film, mais on ne cherche pas à en tirer profit. Le film sera mis à disposition gratuitement pour les écoles. On essaye de le vendre à Netflix ou autre, mais l’argent servira à des événements de commémoration ou des musées. On ne veut pas faire de l’argent avec l’histoire canadienne , conclut Frederick Jeanne.

