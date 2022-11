Le logement, les odeurs et les routes au cœur de la course à la mairie de Beaurivage

Le manque criant de logements retient l’attention dans la course à la mairie de la future municipalité de Beaurivage, dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick. Les trois aspirants maires promettent de travailler avec Fredericton et Ottawa pour s’attaquer au problème.

Beaurivage est l’une des nombreuses nouvelles entités créées dans le cadre de la réforme municipale du gouvernement Higgs. Elle regroupera Richibucto, Saint-Louis-de-Kent, Saint-Charles, Aldouane et Saint-Ignace.

Dans cette partie du comté de Kent, à environ 80 kilomètres au nord de Moncton, le manque de logements est criant. Les trois candidats à la mairie – qui tenteront de se faire élire le 28 novembre – s’entendent à ce sujet.

Les dossiers les plus importants à court et moyen terme, c'est le logement pour les familles, l’emploi et les infrastructures , affirme le candidat Brian Stevens.

Brian Stevens, candidat à la mairie de Beaurivage au N.-B. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche Nogue

Ce microbiologiste marin retraité affirme que ces trois éléments sont essentiels à la croissance de Beaurivage, puisqu’ils permettent d’attirer et de retenir des gens.

Sans la base, on n’est rien. Il faut tous se rassembler et travailler ensemble, pas séparément , dit-il.

Roger Doiron, qui a été maire de Richibucto jusqu’en 2021, se présente lui aussi. Le manque de logements de toutes sortes pèse sur sa communauté, dit-il.

Dans la région, on a plus de jobs qu’on a de main-d'œuvre. On ne peut pas attirer du monde pour travailler si on n’a pas de logements à leur offrir , dit Roger Doiron.

Roger Doiron, candidat à la mairie de Beaurivage au N.-B. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche Nogue

Il explique que le problème touche à la fois les jeunes et les aînés. Au niveau des aînés, on aurait des maisons qui pourraient se vendre parce qu’ils voudraient déménager de leur maison. Mais ils n’ont pas de place où aller rester. Ils ne veulent pas nécessairement déménager à Dieppe ou à Moncton. C’est un défi majeur.

Le troisième candidat, l’entrepreneur Arnold Vautour, abonde dans le même sens. Moi-même, si je vends ma maison aujourd’hui, où est-ce que je vais? Il n’y a aucun logement. Que ce soit pour 500$ par mois ou 900$ par mois ou 1200. Il n’y a aucun logement!

Cet ancien maire de Saint-Louis-de-Kent craint lui aussi que cette situation freine le développement économique de Beaurivage et pousse certains résidents à déménager dans les plus grands centres urbains du Sud-Est.

Arnold Vautour, candidat à la mairie de Beaurivage au N.-B.. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche Nogue

On ne veut pas les perdre qu’ils aillent à Dieppe ou à Moncton ou ailleurs. On veut les garder chez nous ces gens-là. C’est important qu’on ait différents niveaux de logement pour nos gens à les garder ici , affirme Arnold Vautour.

Il reste que le logement est surtout de juridiction provinciale et fédérale. Ce sont ces gouvernements qui sont responsables de diverses choses qui ont un impact sur le marché et sur l’offre d’appartements et de résidences.

De plus, les municipalités néo-brunswickoises – comme Beaurivage lorsqu’elle verra officiellement le jour le 1er janvier 2023 – ont des moyens limités. Ils ne peuvent notamment pas faire de déficit budgétaire.

Les trois candidats à la mairie de Beaurivage proposent tout de même de faire ce qui est en leur pouvoir dans ce dossier.

Le centre-ville de Richibucto Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Je vais aller voir les investisseurs – et je les connais un peu – que je pense qu’ils sont prêts à venir chez nous pour faire du logement. Il ne faut pas oublier qu’on va travailler aussi avec les paliers gouvernementaux , affirme Arnold Vautour.

Roger Doiron tient des propos semblables. C’est sûr qu’à l’heure actuelle, il y a de l’argent qui existe. Il y a des fonds qui sont là au niveau provincial et fédéral. Il faut trouver le moyen d’aller les chercher , dit-il.

Quant à Brian Stevens, il affirme que des développeurs s'apprêtent à lancer des projets de bloc appartements dans la région. Il propose de travailler avec eux et avec toutes les communautés de Beaurivage dans ce dossier.

Un sujet épineux : l’usine Coastal Shell Products

Un autre sujet épineux qui retient l’attention, surtout à Richibucto, c’est Coastal Shell Products. Cette usine de Richibucto assèche des coquilles de fruits de mer. Elle est située près d’une école et de résidences.

Des résidents du coin se plaignent depuis des années des mauvaises odeurs qui émanent de l'usine. Une soixantaine d'entre eux se sont d’ailleurs rassemblés, mardi soir, pour entendre ce que les candidats avaient à proposer dans ce dossier.

Les trois aspirants maires s'entendent tous qu'il faut trouver le moyen de réduire les mauvaises odeurs.

[Les responsables de Coast Shell Products] doivent améliorer les infrastructures [pour s’attaquer aux odeurs] ou alors déménager. Mais ils ne vont pas travailler. Ça, je peux vous le dire; ils ne vont pas partir , affirme Brian Stevens.

L'usine de Coastal Shell Products, à Richibucto Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Arnold Vautour affirme pour sa part qu’il faut s’attaquer aux odeurs. Moi je dis que ça ne peut pas rester comme c’est là, parce que la ville de Beaurivage et la région, on va être perdants. Il n’y a pas de gens qui vont venir s'installer ici et se développer dans la région avec cette senteur-là.

Roger Doiron affirme qu’il faut reconnaître que les gens qui habitent près de l’usine sont frustrés et qu’ils sont impatients. Il lance toutefois un appel à la collaboration.

Je pense qu’à l’heure actuelle, il faut commencer par le commencement. C’est-à-dire de vouloir collaborer avec les nouveaux propriétaires. Et après un certain temps, si le travail n’aboutit pas, là on décidera quelle sera la nouvelle stratégie , estime Roger Doiron.

Le pire chemin de la province est à Saint-Louis

L’état des routes est aussi sur toutes les lèvres, surtout à Saint-Louis-de-Kent. Dès que l’on franchit la limite de Saint-Louis-de-Kent, l’état de la route 134 – qui est aussi la rue Principale – chute dramatiquement.

On dit que le chemin à Saint-Louis n’est pas acceptable. Je dirais que le pire chemin de la province est à Saint-Louis. Donc c’est un dossier qu’il faut régler l’année prochaine , note Arnold Vautour.

La rue Principale, à Saint-Louis-de-Kent. L'état de la route empire dramatiquement dès que l'on franchit la limite du village. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Roger Doiron indique lui aussi que cet enjeu est sur son radar. C’est sûr que les routes vont être un élément important de développement. Alors je pense que c'est un secteur de la région de Saint-Louis qui est important à développer.

Quant à Brian Stevens, il affirme que la nouvelle municipalité de Beaurivage sera mieux outillée pour effectuer les travaux routiers les plus pressants.