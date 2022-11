Le nouvel emplacement de la SAQ à Sept-Îles redouté par des citoyens

L'entrée à double sens sur la rue Smith a été transformée en entrée à sens unique pour éviter notamment un trop gros trafic des véhicules. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Même si la succursale est toujours en construction, des Septiliens qui visitent la Place de Ville redoutent déjà les conséquences de la venue de cette SAQ pour les places de stationnement.

Je pense qu’à Sept-Îles, on avait en masse de place pour bâtir ça [ailleurs]. Je ne sais pas pourquoi on est venu mettre ça dans un stationnement ici où ce qu'on était déjà serré , déclare Sébastien Deschênes, résident de Sept-Îles.

« À cause du stationnement, je viens ici le moins souvent possible. Je vais plus souvent aux Galeries Montagnaises. » — Une citation de Sébastien Deschênes, résident de Sept-Îles

Sébastien Deschênes est un résident de Sept-Îles. Il est accompagné de sa fille. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le stationnement est chaotique. Ils auraient pu mettre la SAQ pignon sur rue et ça n’aurait pas enlevé des stationnements dans la Place de Ville , lance Marie-Eve Turgeon, une autre citoyenne de Sept-Îles.

Marie-Eve Turgeon est une résidente de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le groupe Westcliff est propriétaire du centre d’achat. Son directeur régional, Marc Montpetit, n’a pas souhaité chiffrer le nombre de places de stationnement en moins.

Il dit toutefois que son groupe va mettre en place des mesures pour favoriser les espaces destinés aux clients.

Par exemple, on va regrouper le stationnement des employés des différentes boutiques plus à l'extérieur ou vers les limites du stationnement. [...] Ensuite, on va maximiser la façon dont les emplacements sont répartis sur le stationnement. On va aussi essayer de favoriser des mesures pour le transport actif , déclare M. Montpetit.

Le directeur régional du groupe Westcliff, Marc Montpetit. Photo : Gracieuseté de Marc Montpetit

Une nouvelle signalisation

L'entrée du centre commercial sur la rue Smith est dorénavant à sens unique. Cette signalisation est en vigueur depuis le 7 octobre. Elle a été transformée pour assurer la meilleure fluidité possible et la sécurité des usagers , selon une déclaration écrite de la Place de Ville.

Plusieurs Septiliens s’interrogent aussi sur cette nouvelle signalisation.

Tu peux rentrer dans le stationnement, mais tu ne peux pas sortir. La plupart des gens ne comprennent rien. Ça me rallonge. Je reste pas loin d’ici et il faut que je fasse le grand détour pour m’en aller chez moi. Je vais être moins portée à venir ici , raconte Claire Jomphe, aussi citoyenne de Sept-Îles.

Claire Jomphe est une résidente de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Malgré la nouvelle indication, Radio-Canada a constaté que des utilisateurs sortent tout de même par ce sens unique. La citoyenne Marie-Eve Turgeon l’a aussi remarquée. Elle considère que cette signalisation n’a pas de raison d’être .

La société Westcliff indique que l’idée de ce changement routier émane de leur collaboration avec le comité de circulation de la Ville de Sept-Îles, ce que la Municipalité confirme.

Westcliff a collaboré puisqu’on leur a demandé une étude de circulation, notamment lorsque les [camions] de la SAQ vont rentrer pour décharger les cargaisons. Les consultants de Westcliff ont déterminé qu’un sens unique devrait régler la plupart des problèmes, ce à quoi le comité de circulation et la Ville ont dit que c’était une bonne idée , explique le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

Patrick Gwilliam est directeur général de la Ville de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La Ville de Sept-Îles dit aussi qu’elle va surveiller de près les effets notamment sur la circulation locale.

Dans une déclaration écrite, la SAQ précise que 24 places de stationnement seront réservées à ses clients et que 263 autres places seront partagées avec le centre d’achat.