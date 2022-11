Faubourg Sagamie : le Metro déménagera puis d’autres options seront étudiées

La transaction du centre commercial Faubourg Sagamie, à Jonquière, s’est finalement concrétisée la semaine dernière. Ses nouveaux propriétaires voient grand et comptent investir des dizaines de millions de dollars dans les prochaines années pour développer un projet alliant développement commercial et résidentiel.

À une autre époque, le Faubourg Sagamie était fort achalandé. Les commerces y étaient florissants et populaires. Aujourd'hui, les locaux vacants sont nombreux. Et le centre commercial a perdu de son lustre. Ses nouveaux propriétaires veulent revitaliser tout le secteur qu'il occupe.

Notre idée, c'est d'essayer de regrouper un peu tout le monde pour éviter des zones où il ne se passe rien, donc redonner un peu de vie dans tout ça. C'est notre idée large et globale , a expliqué Sébastien Morissette, directeur du développement des affaires de Cloriacité.

Selon le site Internet de l’entreprise, le développement de la bannière Cloriacité est le fruit d’une alliance entre Odacité, spécialisée en développement de sites commerciaux, et Cloria, [spécialisée] dans le développement de communautés connectées.

Initialement, c’est la compagnie Odacité qui avait demandé des changements au zonage à Saguenay au printemps 2021.

Deux dirigeants de Cloriacité ont rencontré les médias, soit Sébastien Morissette, directeur du développement des affaires, et Steve Richard, président. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Dans la première phase du projet, l'épicerie Metro va déménager dans un nouveau local qui sera construit sur le stationnement l'an prochain. Par la suite, les commerçants qui souhaitent rester dans le secteur seront regroupés puis une partie du centre commercial sera démolie pour laisser place à un développement résidentiel. Des immeubles de quatre et de six étages devraient sortir de terre éventuellement, mais rien n'est encore définitif.

En fonction de la mouture qu'on décidera de prendre du côté commercial, ça va un peu définir l'espace qui restera un peu plus vers l'arrière peut-être pour faire du résidentiel. Si on y va en densité [...], il y a peut-être possibilité de 300 unités d'habitation , a chiffré Sébastien Morissette.

Plusieurs espaces commerciaux sont actuellement vacants au Faubourg Sagamie. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Une conférence de presse avait été organisée à l’hôtel Delta, situé tout près, pour présenter le projet.

Ça va redonner de la vie au secteur, puis c'est pour ça qu'on était très heureux d'embarquer dans le projet , a dit de son côté William Thibeault, directeur du développement de Thibeault Immobilier, l’entreprise propriétaire de l’épicerie Metro.

Les commerçants rencontrés

Les nouveaux propriétaires ont rencontré tous les commerçants en début de semaine pour les informer de la transaction. Certains savent déjà qu'ils veulent rester. Pour d'autres, le choix est moins clair.

Bien moi je vois ça d'un bon oeil. Le Faubourg est dû pour du changement depuis longtemps, on ne se le cachera pas. [...] On est partant , a révélé Émilie Simard, directrice de la Bijouterie Simard.

Le Faubourg Sagamie est moins achalandé qu'il l'a déjà été. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

De son côté, le propriétaire de L’Artisan boulanger, Éric Émond, attend avant de se prononcer.

Au printemps, on devrait avoir plus de détails sur les coûts et les possibilités. Alors pour le moment, on est encore à réfléchir. On attend d'avoir plus de précisions , a-t-il exprimé.

Mis à part la construction et le déménagement de l'épicerie, à peu près rien ne devrait être modifié au Faubourg Sagamie d'ici 2024. C'est dans les années suivantes que le site devrait complètement changer de visage.

D’après un reportage de Mireille Chayer