Le pont Grassy-Narrow de Moffet démantelé au coût de 1,6 million de dollars

Il s'agit du plus gros contrat de l'histoire de la municipalité de 200 habitants de l'est du Témiscamingue.

Un énorme contrat pour la municipalité : ça représente quand même plusieurs fois notre budget d’opération municipal , admet le maire Alexandre Binette.

C'est toutefois le ministère des Transports du Québec (MTQ) qui payera la facture, en vertu d'une convention d’aide financière conclue plus tôt cette année.

Le pont Grassy-Narrow construit à la fin des années 30 a été incendié à deux reprises, en 1983 et 2015.

Le pont Grassy-Narrow a été construit en 1939-1940 à Moffet au Témiscamingue. Photo : Gracieuseté : municipalité de Moffet

Les résidus de bois et de métal se retrouvent dans l'eau et posent des enjeux pour la sécurité nautique.

On a vraiment accéléré ces travaux au niveau du démantèlement depuis ce printemps, parce qu’il y a eu une section du pont qui était quand même très détériorée, qui s’est cassée et qui est tombée à l’eau au printemps. Ce qu’on a dû faire c’est d’accélérer ces travaux pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres sections qui pourraient partir à la dérive et causer un danger , explique Alexandre Binette.

« Ce pont-là a été construit dans les années 39 et 40 du temps du ministère de la Colonisation et c’était vraiment un énorme espoir que les gens avaient ici de relier le Témiscamingue à Rouyn-Noranda par cette route-là qui aurait passé par Bellecombe. Ça nous fait évidemment un pincement au cœur à tout le monde de la municipalité, mais en même temps les enjeux au niveau de la sécurité nautique sont importants et on est rendu là. » — Une citation de Alexandre Binette, maire de Moffet

L’entreprise Constructions BSL devrait commencer le démantèlement d’ici la fin du mois et terminer d’ici la fin janvier.

Il ne restera que les piliers du pont qui seront retirés dans une deuxième phase.