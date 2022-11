Jour du Souvenir 2022 : voici ce qui est ouvert ou fermé à Ottawa et Gatineau

Le jour du Souvenir sera célébré, vendredi, dans la région de la capitale fédérale et pour l’occasion, les heures d’ouvertures des commerces et les horaires de certains services municipaux seront modifiés. À Gatineau, la Ville n'indique aucun changement pour l'occasion.

Voici une revue des principales activités ainsi qu’un petit guide pour savoir ce qui est ouvert ou fermé pour le jour du Souvenir.

Rappelons que la cérémonie nationale du jour du Souvenir aura lieu au centre-ville d'Ottawa, vendredi, au Monument commémoratif de guerre du Canada, à partir de 10 h 30.

À Ottawa, conformément au règlement municipal sur le jour du Souvenir d'Ottawa, la plupart des commerces de détail ouvriront leurs portes à 12 h 30, vendredi. Les restaurants, les petites épiceries, les petites pharmacies, les dépanneurs et les stations-service font toutefois partie des exemptions.

De l’autre côté de la rivière, les Promenades Gatineau seront ouvertes selon l'horaire normal, soit de 10 h à 21 h. Les Galeries de Hull et les Galeries Aylmer seront aussi ouvertes selon les heures régulières, pour le jour du Souvenir.

Les succursales de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) n'ouvriront leurs portes qu'à compter de 12 h 30, le 11 novembre, et fermeront à l'heure habituelle.

Les succursales The Beer Store à Ottawa ouvriront à 12 h 30.

En Outaouais, aucun changement d'horaire n'est prévu dans les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) ni à la Société québécoise du cannabis (SQDC).

Les autobus d’OC Transpo et de la Société de transport de l'Outaouais (STO) circuleront selon les horaires habituels de semaine.

Les vétérans qui portent leurs médailles ou leur uniforme pendant la Semaine nationale des anciens combattants, du 5 au 11 novembre, peuvent emprunter gratuitement les autobus et le service de transport adapté d'OC Transpo, de Para Transpo et de la STO . Les personnes qui accompagnent les anciens combattants peuvent également se déplacer gratuitement.

À 11 h, vendredi, tous les véhicules de transport en commun s'arrêteront sur le bord de la route pour deux minutes de silence, si cela est sécuritaire.

Tous les règlements et restrictions en matière de stationnement de la Ville d'Ottawa s'appliqueront, vendredi. Les règles de stationnement s’appliqueront aussi du côté de Gatineau.

Le stationnement sera offert gratuitement à l'hôtel de ville d’Ottawa entre 7 h 30 et 13 h pour les anciens combattants qui portent leurs médailles ou leur uniforme ou pour ceux qui ont des plaques d'immatriculation d'anciens combattants.

Le Musée canadien de la guerre et le Musée canadien de l'histoire seront ouverts, vendredi. L'entrée sera gratuite.

Le Musée canadien de la guerre froide, aussi connu sous le nom de musée Diefenbunker, sera ouvert pour le jour du Souvenir et offrira l'entrée gratuite aux vétérans, au personnel militaire actif et aux membres de leur famille qui les accompagnent.

Le Musée canadien de la nature, le Musée des sciences et de la technologie du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et la Galerie d'art d'Ottawa seront ouverts, vendredi.

Le Musée des beaux-arts du Canada sera également ouvert à l’occasion du jour du Souvenir, mais plus tard que d'habitude, soit de midi à 17 h.

Toutes les succursales de la Bibliothèque publique d'Ottawa seront fermées à l’occasion du jour du Souvenir.

À Gatineau, toutes les succursales de la bibliothèque municipale seront ouvertes, selon l’horaire régulier.

La collecte des ordures ménagères et du recyclage s'effectuera comme à l'habitude, tant du côté d’Ottawa qu’à Gatineau.

La décharge du chemin Trail, à Ottawa, sera ouverte.

Toutes les installations récréatives de la Ville d’Ottawa seront ouvertes pour les activités sans rendez-vous. La plupart des activités en piscines seront aussi offertes, vendredi, à Ottawa.

Le centre sportif de Gatineau sera ouvert, le 11 novembre, selon l’horaire régulier.

Tous les centres de service à la clientèle de la Ville d’Ottawa, y compris le centre de service du 110, avenue Laurier ouest et celui de la place Ben Franklin, seront fermés pour le jour du Souvenir. Le centre d'appels 311 sera toutefois ouvert pour répondre aux questions urgentes.

Toutes les garderies municipales d'Ottawa seront fermées.

La Cour des infractions provinciales de la Ville sera fermée, vendredi.

La clinique de santé sexuelle sera fermée, tout comme le centre de répit Bernard Grandmaître. Le site de consommation supervisée au 179, rue Clarence sera fermé, mais la fourgonnette mobile offrira cependant des services de 17 h à 23 h 30.

La ligne de réservation de vaccins de Santé publique Ottawa sera fermée, vendredi.

À Gatineau, les centres de services à clientèle de la Ville seront ouverts et les services municipaux seront offerts comme à l’habitude.