En 2019, la conservatrice Michaela Frey, alors pratiquement inconnue, avait obtenu 60 % des voix dans Brooks-Medicine Hat, tandis qu’un conservateur déchu, Todd Beasley, a récolté près de 12 % comme indépendant. À eux deux, ils ont obtenu près des trois quarts des votes.

La première ministre albertaine a obtenu un peu plus de la moitié des voix exprimées lors de l’élection partielle qui lui a redonné un siège à l'Assemblée législative. Si ce résultat est acceptable, il est loin d’envoyer un message de grande force. Quelques lumières rouges devraient s’allumer sur son tableau de bord devant le manque d’enthousiasme des conservateurs et la force qu’ont démontrée les partis d’opposition dans cette course.

Cette victoire lui permet quand même d’aller de l’avant avec ses priorités. La question est : quelle direction prendra-t-elle? Depuis un mois, lorsque Danielle Smith a parlé publiquement, elle a envoyé des signaux contradictoires.

Durant la course à la chefferie conservatrice, Danielle Smith donnait l’impression qu’elle incarnerait une coupure nette avec le gouvernement Kenney, un changement de ton radical à certains égards, particulièrement en ce qui concerne la pandémie de COVID-19.

Or, elle a nommé un cabinet ministériel surprenamment similaire à celui de son prédécesseur, gardant en poste les ministres responsables de la gestion de la pandémie. Elle a toutefois affirmé son désir de congédier la médecin-hygiéniste en chef Deena Hinshaw et le conseil d’administration de Services de santé Alberta et considère annuler les amendes de ceux qui ont violé les restrictions sanitaires.

Recentrer le message, tout en restant authentique

Avec le Nouveau Parti démocratique favorisé dans un récent sondage, il est essentiel que Danielle Smith recentre et élargisse son message pour rejoindre le plus grand nombre d’Albertains.

Ce sondage démontre que la lutte contre l’inflation et la santé sont des priorités, pour les Albertains, bien loin devant les thèmes porteurs de Danielle Smith en campagne, comme la relation avec Ottawa.

Une majorité d’Albertains croient aussi que le gouvernement conservateur uni s’en va dans la mauvaise direction sur presque tous les enjeux. Danielle Smith doit donner un coup de barre pour redresser cette perception.

Presque tous les députés du Parti conservateur uni ont posé derrière leur nouvelle cheffe, Danielle Smith, au lendemain de sa victoire comme chef conservatrice unie, début octobre. Photo : Radio-Canada / Kory Siegers

Elle doit aussi maintenir la loyauté de sa base, d’autant plus que le groupe militant Take Back Alberta, qui affirme avoir contribué à sa victoire, estime qu’elle leur est redevable.

Faire campagne très à droite, gouverner au centre, et le tout, sans déplaire, c’est la quadrature du cercle à laquelle ont dû se livrer de nombreux chefs conservateurs ces dernières années. L’ancien chef conservateur fédéral Erin O’Toole a appris à ses dépens que l'exercice est extrêmement difficile.

S’il peut être tentant, pour Danielle Smith, de continuer à souffler le chaud et le froid entre les promesses à sa base et le message lancé aux autres Albertains, la confusion des messages pourrait franchement refroidir l'ensemble des électeurs. Ceux-ci auront besoin de fortes assurances dans les mois qui viennent.

Trois priorités d'ici les élections

Mardi, son discours de victoire adressé à tous les Albertains mettait l’accent sur trois priorités : la lutte contre l’inflation, la réforme du système de santé et une relation plus égalitaire avec Ottawa. Pas un mot sur la pandémie et le traitement des personnes non vaccinées.

Bien différents de ceux de son discours de victoire à la chefferie, le ton et le propos de la première ministre se voulaient rassurants.

Danielle Smith est toutefois en terrain glissant. Une idée trop choquante ou une déclaration controversée mal gérée pourraient facilement dynamiter ses progrès.

Les débâcles de l’élection de 2012, lorsqu’elle était chef du Wildrose, en sont les preuves. À l'époque, ses déclarations mettant en doute la cause des changements climatiques et sa mauvaise gestion de propos homophobes de l’un de ses candidats avaient torpillé sa campagne, alors qu’elle semblait toucher à la victoire.

L’élection partielle maintenant passée, la première ministre n’aura d’autre choix que de montrer ses vraies couleurs. Tous attendent qu’elle peigne le tableau de sa vision gouvernementale.