La majorité des emballages compostables sont encore voués à l’enfouissement à Ottawa

C’est vendredi soir, vous avez commandé dans un restaurant local et vous souriez de bon cœur en jetant dans votre poubelle verte les récipients et les couverts vides avec l’écriteau « 100 % compostable ». Un sentiment agréable, non? Regardons le processus de plus près.

À Ottawa, comme ailleurs au Canada, les produits compostables ne sont pas toujours jetés dans les bacs verts municipaux et ils prennent plutôt la direction des sites d'enfouissement, où ils ne peuvent pas se décomposer correctement. Par conséquent, ils produisent du méthane [un facteur de changement climatique beaucoup plus important que le dioxyde de carbone].

Je dirais que la majorité des produits d’emballage compostable sont éliminés et envoyés à la décharge , lance Nichole Hoover-Bienasz, gestionnaire de programme de la Ville d’Ottawa qui travaille à la planification à long terme pour les Services de déchets solides.

La majorité des emballages compostables se retrouvent à la décharge. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Une étude des déchets de 2018-2019 a révélé que les produits compostables représentaient moins de 0,5 % du flux de déchets d’Ottawa, mais la Ville a affirmé que les tendances changent et qu’une nouvelle étude prévue pour cet hiver devrait apporter plus de lumière.

Le secteur devrait se développer après l'interdiction par le gouvernement fédéral de certains plastiques à usage unique au cours des 18 prochains mois. En plus, les consommateurs et les entreprises sont de plus en plus nombreux à rechercher des solutions durables.

Que deviennent les matières compostables, une fois dans les bacs ?

À moins que les produits ne soient entièrement faits de papier ou de carton non doublés, ils ne se décomposent généralement pas assez rapidement dans le système de compostage accéléré en tunnel à l’échelle industrielle d’Ottawa, géré par Convertus.

Joël Rutty, directeur des opérations régionales chez Convertus, affirme qu’environ 10 % de tout ce qui arrive au centre de tri, finit à la décharge, y compris les sacs en plastique, les verres et plus encore.

Le système a été créé en 2010 afin de traiter les déchets alimentaires et les résidus de jardinage des municipalités, qui se décomposent beaucoup plus rapidement que les produits compostables, soit entre huit et 14 jours.

Les matières compostables peuvent prendre des semaines, voire des mois de plus. Et au Canada, les fabricants de ces produits ne sont pas tenus de se conformer à une quelconque norme.

Même s’ils [les fabricants] le faisaient, la plupart prendraient trop de temps pour être traités avec succès dans les installations municipales, y compris Convertus.

Michael Leopold, président-directeur général de Convertus Group, a ajouté qu’ils ont beaucoup de place pour se développer à Ottawa et pourraient facilement héberger des déchets plus longtemps, bien que la Ville note que ce sont les contribuables qui supporteraient le coût de toute mise à niveau ou expansion.

Tout dépend de ce que disent les règlements. Si vous me dites qu’ils disent que les déchets doivent rester dans l’installation pendant six mois, c’est un défi différent de celui de 20 jours , a lancé M. Leopold.

Je pense que tout changement qu’ils [gouvernement fédéral] apporteraient, ils le feraient en consultation avec l’industrie, et je ne vois aucun problème à ce que nous nous alignions sur ce qu’ils veulent faire.

Le centre de tri Convertus. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Nécessité de renforcer les normes

C’est une triste réalité pour les entreprises qui font le choix d’utiliser des produits compostables. Ils [produits compostables] sont plus longs à trouver et plus coûteux que les récipients et couverts jetables traditionnels, a fait savoir Stéphanie Howarth, cofondatrice de la chaîne d’alimentation saine Mad Radish.

Il faut compter environ 15 à 30 % des coûts supplémentaires par emballage. Sur une année, cela représente des dizaines de milliers de dollars pour une entreprise d’une la taille comme la nôtre , a commenté Mme Howarth.

Pour réussir à composter davantage de déchets, Mme Howarth pense que les communautés locales devraient faciliter la participation des entreprises aux programmes municipaux de bacs verts. Les décideurs au gouvernement doivent établir des normes applicables aux matières compostables que les gens peuvent comprendre, surenchérit-elle.

Il incombe au gouvernement de fixer des normes que nous pouvons suivre, qu’il peut faire appliquer par toutes les entreprises, et pas seulement par celles qui considèrent que c’est leur responsabilité personnelle. Il devrait être de la responsabilité de tous, de renoncer aux emballages non durables , continue-t-elle.

Ce que fait la province

Les fabricants de produits compostables ont récemment été tenus de commencer à rendre compte de ce qu’ils vendent en Ontario, et de la quantité vendue.

La province veut mieux comprendre ce qui circule sur le marché et comment il est certifié, tout en travaillant avec les parties prenantes sur la façon de le composter.

L’Ontario modifie également sa politique sur les déchets alimentaires et organiques afin de mettre à jour les directives sur les produits compostables. La province a formé un groupe de travail en 2019 afin d’établir des règles claires pour les emballages compostables et de s’assurer que ces matériaux sont acceptés par les programmes de bacs verts existants et émergents , indique-t-on dans un communiqué publié à l’époque.

Mais le projet de modification publié en 2020 ne fixe aucune règle.

On indique simplement que les changements aux technologies de traitement à travers la province sont nécessaires au fil du temps : les parties prenantes devraient soutenir les projets pilotes et la recherche sur la question et les municipalités et les propriétaires/ exploitants du système de traitement sont encouragés à examiner la faisabilité de la mise à jour des technologies existantes .

Nichole Hoover-Bienasz, gestionnaire de programme de la Ville d’Ottawa qui travaille à la planification à long terme pour les Services de déchets solides. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle/CBC

Mme Hoover-Bienasz a ajouté que la Ville a encore quelques inquiétudes au sujet des amendements proposés qui sont toujours à l’étude.

De notre point de vue, nous ne sommes pas encore tout à fait en mesure de relever les défis municipaux , a-t-elle dit.

Ce que fait le gouvernement fédéral

Plus tôt cette année, le gouvernement a ouvert une consultation sur l'établissement de règles pancanadiennes visant à favoriser le recyclage et le compostage des plastiques grâce à un étiquetage précis.

La période de consultation s'est terminée en octobre et un rapport sur les recommandations reçues sera publié dans les prochains mois, selon Environnement et Changement climatique Canada.

Un projet de règlement devrait être rendu public vers l'automne 2023 afin de solliciter davantage de recommandations.

Immersion dans le traitement des matières organiques à Ottawa

Voulez-vous voir de plus près comment les déchets de cuisine et de jardin sont traités à Ottawa? Voici comment cela se passe.

L'usine de traitement de l'entreprise Convertus. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les déchets sont conduits et déversés dans ce grand espace de chargement. La grande majorité des déchets traités à Convertus sont des déchets provenant de bacs verts, des feuilles et des déchets de jardinage, mais le centre accepte également certains déchets industriels et commerciaux (ce qui se trouve dans les sacs verts). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les déchets sont mis dans ce broyeur, qui déchire les sacs et réduit les déchets en petits morceaux pour les traiter. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les déchets déchiquetés sont mélangés à des déchets de taille moyenne. Puis, ils sont triés plus tard, ensuite ils sont placés dans des tunnels où ils sont aérés et chauffés, ce qui accélère le processus de compostage. Les déchets peuvent être logés dans d'autres locaux pour mûrir. L'ensemble du processus dure entre huit et quatorze jours, en fonction d'un certain nombre de facteurs. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Après la maturation, les déchets sont déversés dans ce trieur, qui sépare les gros articles comme les sacs en plastique et les articles de taille moyenne en piles distinctes. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Les déchets à droite seront envoyés à la décharge, tandis que ceux à gauche seront mélangés aux nouveaux déchets qui arrivent pour lancer le processus de compostage. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Une vue rapprochée de la grande pile de déchets destinés à la mise en décharge. Convertus envoie environ 200 à 240 tonnes de ces déchets à la décharge chaque semaine. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle