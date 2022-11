Rokhaya Gueye, une Ontarienne passionnée de charpentes métalliques

La semaine nationale de l'immigration francophone a commencé le 6 novembre et prend fin ce samedi 12 novembre. Pour marquer l'événement, Radio-Canada dresse le portrait de Rokhaya Gueye, une leader communautaire qui évolue dans le domaine de la construction.

Rokhaya Gueye est originaire du Sénégal et vit en Ontario depuis 30 ans. Elle voue une passion aux métiers de la construction. Technicienne en échafaudage, elle participe à la construction de charpentes métalliques de plusieurs étages. Je suis montée à plus de 50 étages dans un échafaudage, debout sur des barres de fer avec le harnais de protection , dit-elle.

Avant de devenir charpentière de structure métallique, Mme Gueye souffrait d’acrophobie. Je me rappelle la première fois que j'ai été sur un toit pour déposer du matériel , raconte-t-elle. Je me disais : je suis morte. Qu’est-ce que je fais là? poursuit-elle. La Torontoise confie avoir fait en sorte que ses collègues ne se rendent pas compte de son désarroi. Reprenant ses esprits, elle a pu vaincre sa peur des hauteurs. Je me dis vraiment bravo , se félicite-t-elle.

« Si l’on m'avait dit il y a 3 ans que j’aurais pu faire ça, je vous aurais dit que vous parliez à la mauvaise Rock. » — Une citation de Rokhaya Gueye, Toronto

Mme Gueye confie aussi avoir vécu de la misogynie à ses débuts dans le milieu. J’étais la seule femme noire et francophone. Il y avait 350 hommes dans tout le chantier , raconte celle qui a fait face à des commentaires négatifs. On m’a dit par exemple : tu n’as pas lâché encore? Que fais-tu ici? Tu devrais être dans la cuisine? souffle-t-elle.

En 2021, 26 % des personnes employées dans des métiers spécialisés en Ontario travaillaient dans la construction (soit 308 000 personnes).

En 2021, les femmes représentaient 3,6 % des personnes employées dans les métiers spécialisés de la construction en Ontario (soit environ 10 000 femmes). Source : statistiques fournies par le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences et par Statistique Canada. Notes : ces statistiques ne tiennent pas compte des apprentis enregistrés ou des compagnons certifiés.

Résiliente, elle retourne les questions à ceux qui tentent de l’intimider. Pour moi, il est important que je sois incluse comme tout le monde , dit-elle. Il est vrai que le domaine de la construction comprend généralement des hommes blancs, mais nous les femmes sommes capables , croit-elle.

L’Ontarienne reconnaît aussi avoir été soutenue par des alliés sur certains chantiers. Ils te voient comme un membre de la famille. Ils s’assurent qu’on est confortable.

La technicienne rappelle qu’il y a un grand besoin de relève dans le secteur de la construction. Sans quoi, explique-t-elle, il y aurait un grand manque pour les structures telles que les hébergements, les hôpitaux ou encore les écoles.

Melissa Young, cheffe de la direction et registraire de l'organisme gouvernemental des métiers spécialisés, affirme qu'au premier trimestre de cette année en moyenne plus de 23 000 emplois dans la construction attendaient d'être pourvus en Ontario . Ce nombre est presque le double de ce qu'il était en 2019 , note-t-elle.

« Le problème, c'est que beaucoup de jeunes n'entendent pas parler de ces possibilités - surtout les étudiantes et les étudiants de diverses origines. Beaucoup connaissent les programmes universitaires et les dates limites d'inscription, mais pas les apprentissages, ni les carrières dans les métiers spécialisés. » — Une citation de Melissa Young, cheffe de la direction et registraire des Métiers spécialisés de l'Ontario

Mme Gueye explique que son métier, dont l'apprentissage se fait à 90% sur le terrain , la pousse à développer ses compétences de résolution de problème et de curiosité, car les défis pour monter une charpente métallique sont divers. Un travail dont dépendent d’autres métiers de la construction tels que peintre ou encore plâtrier.

Avant de travailler dans le secteur de la construction, Rokhaya Gueye a évolué dans le domaine des Communications pour une entreprise locale pendant plus de 10 ans. Photo : Radio-Canada

La gazelle de la charpente souhaite amener son humeur positive au sein des équipes de travail pour influencer ses pairs sur le terrain.