Un an après avoir été détruite par la montée des eaux et les inondations de novembre 2021, la route 8, qui relie Merritt à Spences Bridge, en Colombie-Britannique, est réparée, et les automobilistes peuvent à nouveau y circuler, indique la province.

En novembre 2021, les fortes pluies et les inondations qui s’en sont suivies ont emporté plus de 25 segments de la route et fait dévier une partie de la rivière Nicola. Plus de 7 kilomètres de la route ont été perdus, comme le rappelle le ministère des Transports.

Une vingtaine de tronçons de la route 8 ont été emportés par les eaux. Photo : Ministère des Transports de la C.-B.

De nombreux résidents des communautés locales et des communautés des Premières Nations Nooaitch, Shackan et Cook’s Ferry, isolés par la fermeture totale de la route, ont dû se rabattre sur un détour de près de deux heures pour se rendre de Merritt à Spences Bridge.

Depuis le premier jour de la rivière atmosphérique [qui a entraîné la destruction de la route], les gens ont fait des efforts pour nous aider à franchir cette étape importante , souligne le ministre des Transports et des Infrastructures, Rob Fleming.

Les réparations effectuées sont toutefois temporaires, selon le Ministère, et les travaux de réfection se poursuivent le long de la route. La limite de vitesse y est réduite par endroits, et des sections de gravier la rendent impraticable pour les motocyclistes. Des fermetures intermittentes sont également à prévoir.

La route 8 aura été fermée pour un total de 361 jours. D'autre part, la circulation sur les axes majeurs de la province, comme l’autoroute Transcanadienne, la route Coquihalla et la route 3, a repris depuis plusieurs mois.

Les retards dans la reconstruction de la route 8 ont provoqué l’irritation de membres des Premières Nations de la région, qui se sont sentis abandonnés par la province.