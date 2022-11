Bishop’s devient officiellement une université équitable 

Depuis deux ans, l'université travaille pour recevoir cette certification, ce qui a nécessité de modifier son offre de services alimentaire.

Tout le café qui est servi sur le campus est uniquement certifié équitable. On est très fiers de ça. On a également du chocolat et du thé équitable , souligne la conseillère en développement durable à l’Université Bishop's, Laurence Williams.

L'Université Bishop's offre des produits équitables. Photo : Radio-Canada / Julieanne Gagnon

Plus d'une quarantaine d'universités et de cégeps au Canada sont reconnus comme campus équitables par Fairtrade Canada. L'organisme encourage les universités à améliorer leur offre de produits équitables de façon continue en proposant différents paliers de certification. L'Université Bishop’s s'inscrit dans le premier palier, soit celui de bronze.

Le niveau d’entrée, c’est le niveau campus équitable de base. Ça exige que 100 % du café vendu sur le campus soit certifié équitable. Après ça, le campus peut s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue pour accroître la visibilité et l’éducation au commerce équitable auprès de la communauté étudiante, mais aussi offrir davantage de catégories de produits , explique le gestionnaire du plaidoyer et de l’engagement citoyen pour Fairtrade Canada, Loïc de Fabritus Gauthier.

Des impacts non négligeables pour les agriculteurs

L’éducatrice à la citoyenneté mondiale au Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke, Rosée Lalonde, se réjouit de l’annonce.

Avoir des pratiques équitables a un impact non négligeable pour les agriculteurs du Sud, indique-t-elle.

Le commerce équitable inclut des coopératives de travailleurs qui ont un pouvoir décisionnel, qui ont leur mot et leur place, qui reçoivent un prix juste pour leur produit. Ce prix juste là leur permet d’envoyer leurs enfants à l’école, d’avoir accès au système de santé, [...] et bien sûr, de travailler dans des conditions décentes , souligne Rosée Lalonde.

« Que Bishop’s prenne ce pas-là, c’est aussi d’aller vers un monde meilleur comme institution. » — Une citation de Rosée Lalonde, éducatrice à la citoyenneté mondiale au Carrefour de solidarité internationale

La vice-directrice des finances et de l'administration à l'Université Bishop's, Isabelle Goyette, souligne aussi que les efforts de l’établissement représentent une première étape vers un avenir plus équitable.

Le défi est toujours dans la balance du prix pour le consommateur, pour que ça demeure intéressant, mais ça vient aussi avec la communication. Les gens doivent être conscients qu’il y a un prix attaché à ça, que ça fait partie du futur. On va consommer moins, mais des produits qui sont équitables et plus de qualité , soutient-elle.

Laurence Williams, conseillère en développement durable et Isabelle Goyette, vice-principale des finances et de l'administration à l'Université Bishop's, ainsi que Loïc de Fabritus Gauthier, gestionnaire principale du plaidoyer et de l'engagement citoyen chez Fairtrade Canada. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Elle souhaiterait que plus de nourriture, de fruits et de légumes dans la cafétéria soient équitables dans les prochaines années.

Avec les informations de Julianne Gagnon