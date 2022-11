L’industrie minière a généré 3,3 milliards $ de retombées en Abitibi-Témiscamingue en 2020

Une étude de l’Association minière du Québec permet ainsi d’apprendre que la région devance la Côte-Nord et Montréal au sommet de ce palmarès.

Alors que plusieurs secteurs d’activités ont été durement frappé par la pandémie, la présidente-directrice générale de l’AMQ, Josée Méthot, souligne que l’industrie minière a pour sa part tenu le fort alors que le nombre d’emplois dans le secteur a progressé de près de 5% entre 2018 et 2020.

En Abitibi-Témiscamingue, ça a été encore une année de croissance au niveau de l’emploi. Une fois de plus, on l’a dit, l’industrie minière durant la pandémie, surtout en 2020, a été très très très importante dans les régions du Québec et a été très importante pour le Québec parce qu’elle a maintenu un très grand nombre de personnes à l’emploi ,soulève-t-elle.

La présidente-directrice générale de l'Association minière du Québec, Josée Méthot (archives) Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Sur les 48 000 emplois générés par l'industrie minière au Québec en 2020, 15 500 se trouvaient en Abitibi-Témiscamingue, soit près du tiers de ces emplois dans la province.

Concernant les fournisseurs œuvrant dans le secteur minier, 1483 d’entre eux se trouvaient en Abitibi-Témiscamingue, sur un total de 4857 au Québec, soit plus de 30 % du total.

Des revenus de 2,4 milliards de dollars pour les gouvernements

Josée Méthot affirme que l’étude a révélé une importante augmentation des revenus tirés de l’industrie minière pour les gouvernements provincial et fédéral.

En 2020, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont quand même eu des revenus fiscaux et parafiscaux d’un total de 2,4 milliards de dollars et ça n’inclut pas l’impôt sur le revenu des sociétés, alors c’est plus de 1,8 milliard pour le gouvernement du Québec seulement , précise-t-elle.

Mme Méthot signale qu’il s’agit d’une hausse de 77 % entre 2014, la première année ou une telle étude a été réalisée, et 2020.

L’AMQ mentionne que la plus importante contribution à cette hausse est issue des droits miniers, qui ont atteint 631,7 millions de dollars lors de l’année 2020.