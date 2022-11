Cacophonie chez Twitter autour du badge « Officiel », lancé, annulé et relancé

Twitter a lancé mercredi un badge « Officiel » pour les comptes des gouvernements et personnalités médiatiques, qui a ensuite été supprimé par Elon Musk, puis rétabli par une directrice du réseau social, mais pour un périmètre plus restreint.

Je viens de le supprimer , avait tweeté le directeur général au sujet du badge Officiel , en réponse à un utilisateur qui remarquait que l'insigne avait déjà disparu plus tôt mercredi.

Twitter avait commencé à déployer le badge Officiel mercredi matin, signalant l'authenticité et la notoriété d'un compte, et se distinguant de la coche bleue, qui remplissait ce rôle jusqu'à présent.

Celle-ci doit être bientôt proposée à tout le monde, moyennant 8 $ US (environ 11 $ CA) par mois pour s'abonner à Twitter Blue, un outil lancé manu militari par Elon Musk. Mais quelques minutes après l'annonce de l'abandon par le nouveau patron, la directrice des produits en développement, Esther Crawford, a assuré que le badge Officiel serait bien institué.

Le badge "Officiel" sera bien activé lors du lancement de Twitter Blue. Nous commençons simplement par les gouvernements et les organisations commerciales. Ce que [Elon Musk] a mentionné, c'est le fait que nous ne donnons pas le badge "Officiel" à des gens pour l'instant , a tweeté Esther Crawford.

Des comptes comme celui de CBC News, du premier ministre François Legault ou encore du rappeur controversé Kanye West avaient reçu le badge Officiel avant qu'il ne disparaisse.

Des communications cacophoniques

Elon Musk a licencié vendredi la moitié des 7500 membres du personnel de Twitter, 10 jours après avoir racheté le réseau social et lancé plusieurs chantiers, dont la refonte de l'abonnement Twitter Blue.

Depuis, la communication sur l'évolution de l'influente plateforme a lieu principalement par le biais de ses gazouillis et de ceux de plusieurs responsables.

Merci de noter que Twitter va faire beaucoup de choses bêtes dans les mois qui viennent. Nous garderons ce qui marche et changerons ce qui ne marche pas , a ainsi déclaré le fantasque patron de Tesla et SpaceX, dnt le profil compte 115 millions de personnes abonnées.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Elon veut essayer beaucoup de choses – certaines vont échouer, d'autres vont rester. Le but est de trouver la bonne combinaison de changements pour garantir la santé et la croissance de l'entreprise à long terme , a répondu Esther Crawford dans un gazouillis.

À quoi servent les badges officiels?

Mardi, la directrice des produits en développement avait détaillé la logique des badges gris Officiel sur Twitter.

Beaucoup de gens se demandent comment il sera possible de faire la distinction entre les personnes abonnées à Twitter Blue avec des étiquettes bleues et les comptes vérifiés comme officiels, avait publié dans un gazouillis Mme Crawford. C'est pourquoi nous introduisons le libellé Officiel pour certains comptes à l'occasion de notre lancement.

Depuis la dernière fin de semaine, sur les iPhone, l'application mobile de Twitter mentionne déjà l'arrivée du nouveau Twitter Blue, en ces termes : Pouvoir au peuple : votre compte recevra une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les personnalités politiques que vous suivez déjà.

Quelques propriétaires de téléphones intelligents iPhone ont pu souscrire en début d’après-midi mercredi l’abonnement Twitter Blue.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Mais la nouvelle formule, qui mélange outils pratiques et vérification d'identité, suscite de nombreuses interrogations et critiques. Beaucoup d'internautes et de spécialistes craignent que ce système ne dévalorise le gage d'authenticité que la coche bleue était censée représenter.

La vérification étendue à tous et à toutes va démocratiser le journalisme et donner plus de pouvoir au peuple , a insisté Elon Musk dimanche.

Il assure aussi que Twitter Blue va permettre de lutter contre les faux comptes et de diversifier les sources de revenus de la plateforme alors que bon nombre de publicitaires ont tourné le dos à Twitter juste après l'acquisition.