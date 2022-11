Ces États américains ont écrit une page d’histoire lors des élections de mi-mandat

En parallèle, au milieu de la vague républicaine en Floride, le premier élu de la génération Z (les personnes nées après 1996) – un démocrate – fait son entrée au Congrès.

Et une étoile montante du Parti démocrate devient gouverneur du Maryland, devenant la première personne noire élue à ce poste dans cet État, et la troisième aux États-Unis.

Tour d’horizon.

Massachusetts : une première femme lesbienne élue gouverneure

Le Massachusetts a été le théâtre de trois premières historiques, mardi, en portant au pouvoir sa première femme gouverneure, la démocrate Maura Healey. Elle est aussi devenue, par le fait même, la première gouverneure ouvertement lesbienne de l’histoire des États-Unis.

Qui plus est, avec sa collègue Kim Driscoll comme lieutenante-gouverneure, cette équipe féminine devient la première du genre de l’histoire américaine.

Procureure générale du Massachusetts depuis 2015, Maura Healey est diplômée de l’Université Harvard en administration et fonction publique. Elle a largement remporté la course contre son opposant, le républicain Geoff Diehl, soutenu par Donald Trump.

Arkansas : un duo républicain 100 % féminin

L’État conservateur de l’Arkansas a aussi passé à l’histoire mardi en élisant sa première femme gouverneure, Sara Huckabee Sanders. Elle s'est fait connaître comme porte-parole de la Maison-Blanche sous l’ex-président Donald Trump, après avoir dirigé sa campagne en 2016.

Elle emboîte le pas à son propre père, Mike Huckabee, qui a été gouverneur de l’Arkansas pendant une décennie.

L’Arkansas a aussi changé la donne en élisant, comme au Massachusetts, un premier duo 100 % féminin aux postes de gouverneure et lieutenante-gouverneure.

Maryland : un premier gouverneur noir, étoile montante du Parti démocrate

Le démocrate Wes Moore est devenu le premier gouverneur noir de l’histoire du Maryland mardi, et le troisième gouverneur noir élu aux États-Unis.

L'étoile montante du parti démocrate, Wes Moore, a remporté mardi la course de gouverneur dans l'État du Maryland. Photo : AP / Bryan Woolston

Qui plus est, Wes Moore a réussi à faire basculer le pouvoir vers les démocrates après deux mandats du républicain Larry Hogan, pourtant l’un des gouverneurs les plus populaires au pays, qui avait reçu l’assentiment de Donald Trump.

Wes Moore est un nouveau venu en politique et une figure montante du Parti démocrate. Homme d’affaires et philanthrope, il a axé sa campagne sur la pauvreté chez les enfants, la sécurité et la protection du droit à l’avortement.

Par ailleurs, le Maryland a élu une première femme d'origine asiatique comme lieutenante-gouverneure, et une première personne noire au poste de procureur général.

Floride : un jeune démocrate au milieu d’une marée rouge

Maxwell Frost, âgé de 25 ans, est devenu mardi le premier élu de la génération Z, soit celle composée de personnes nées après 1996, à faire son entrée au Congrès américain.

Il a remporté la course dans le 10e district de la Floride, soit celui de la ville d’Orlando. Rappelons que les républicains ont fait d’importants gains en Floride mardi, faisant basculer quatre sièges auparavant démocrates à la Chambre des représentants.

Maxwell Frost a mené une importante campagne sur la question du contrôle des armes à feu. En novembre, il écrivait sur Twitter qu’il avait commencé à militer à 15 ans, parce qu’il craignait de se faire tirer dessus à l’école, à la suite de la tuerie de masse dans l’école primaire de Sandy Hook, au Connecticut, en 2012.

Vermont, Alabama et New York : les femmes prennent leur place

Le Vermont a perdu mardi sa place peu enviable de seul État américain à n’avoir jamais élu de femme au Congrès américain. La démocrate Becca Ballint, aussi membre de la communauté LGBTQ+, a remporté la victoire. Charity Clark est aussi devenue procureure générale de l’État pour la première fois mardi.

En Alabama, la républicaine Katie Britt est devenue la première femme sénatrice élue de l’État, tandis que la démocrate Kathy Hochul a remporté la course pour être la première femme gouverneure de l’État de New York.

Ce reportage a été réalisé lors d'un stage au bureau de Radio-Canada à Washington grâce à une bourse de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).