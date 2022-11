Le rêve agricole est parsemé d’embûches à Rouyn-Noranda

Le jeune agriculteur, qui est aussi vice-président du Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-Témiscamingue, déplore les nombreux obstacles que doivent surmonter les producteurs agricoles situés à Rouyn-Noranda, à commencer par les exigences administratives.

Éric Grenier, président du Syndicat local de l'Union des producteurs agricoles à Rouyn-Noranda et propriétaire de la ferme Kléri. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

« On se sent étouffés par toute la réglementation. Il faut demander pour faire à peu près n’importe quoi. » — Une citation de Éric Grenier

Selon lui, les autres MRC de la région sont moins sévères sur le plan administratif, facilitant ainsi davantage le développement agricole.

C’est sûr qu’à Rouyn-Noranda, c’est un gros territoire où l’agriculture n’est peut-être pas aussi importante qu’ailleurs, mais ça aurait intérêt à être développé. Depuis des années, on voit bien que c’est plus compliqué ici , affirme Éric Grenier.

Un éleveur abandonne son projet

Blaise Tardif chérissait depuis de nombreuses années l’idée d’installer son projet de production porcine artisanale dans le quartier de Destor à Rouyn-Noranda, là où il a grandi.

Le retraité de 61 ans était convaincu que son projet d’élevage à petite échelle était conforme avec le règlement de zonage de la municipalité. Il a acheté sa terre au printemps 2014 et y a installé quelques porcs.

Blaise Tardif sur son ancienne terre dans le quartier de Destor à Rouyn-Noranda. (archives) Photo : Radio-Canada / David Chabot

À l’automne 2015, la Ville de Rouyn-Noranda a cependant informé M. Tardif que son projet ne respectait pas une disposition bien spécifique du règlement de zonage.

Article 394 du Règlement de zonage de la Ville de Rouyn-Noranda Toute unité d'élevage destiné à la production porcine est interdite : 1) à moins de 1125 mètres de tout périmètre d'urbanisation délimité au schéma d'aménagement et de développement révisé et au plan d'urbanisme.

Cette disposition a été adoptée par la municipalité en 2005, alors que les protestations contre les porcheries étaient de plus en plus marquées, notamment concernant les questions de cohabitation et de protection de l’environnement.

Blaise Tardif n’a finalement eu d’autre choix que de quitter sa ville natale quelques années plus tard, jugeant que la réglementation y était trop stricte. Il a également dû se départir de ses cinq truies et de son porc d’élevage.

« Destor, c’est le village de mon enfance. Je suis né à quelques kilomètres de la terre que j’ai achetée. C’est vraiment triste de m’être fait déloger comme ça. » — Une citation de Blaise Tardif

Selon Josée Banville, directrice du service d’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour la municipalité, Blaise Tardif aurait pu aménager ses installations d’élevage au fond de sa propriété, soit à près de deux kilomètres de sa résidence.

Cela aurait toutefois entraîné des coûts importants, notamment pour l’aménagement d’un chemin reliant les deux extrémités de la terre. Des investissements de cette ampleur n’étaient pas envisageables pour Blaise Tardif.

Avoir su que mon projet n’était pas conforme, c’est certain que je n'aurais pas acheté ma terre. J’ai beaucoup travaillé sur ce projet-là et c’est tout perdu aujourd’hui , affirme-t-il.

Blaise Tardif à Chazel, en Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Maintenant établi à Chazel, en Abitibi-Ouest, l’éleveur est convaincu de pouvoir redémarrer son projet, loin de la réglementation abusive de Rouyn-Noranda .

Gestion des cours d’eau : mieux vaut prévenir que guérir

En vertu de la Loi sur les compétences municipales, la Ville de Rouyn-Noranda a compétence exclusive sur tous les cours d’eau présents sur son territoire.

Pourtant, Éric Grenier soutient que la municipalité a négligé leur entretien au cours des dernières années, ce qui a provoqué des débordements, voire des inondations, sur certaines terres agricoles.

« Ça ne date pas d’hier. Les derniers nettoyages ont, pour la plupart, été faits dans les années 1970. » — Une citation de Éric Grenier

La Ville de Rouyn-Noranda préconise actuellement des interventions au cas par cas, lorsque des débordements sont signalés.

Selon M. Grenier, il serait préférable de s’attaquer à cet enjeu en amont, plutôt que d’attendre que des problèmes surviennent pour s’y attarder.

Une terre agricole inondée dans le quartier de Cloutier à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada

Ça fait longtemps qu’on essaie de sonner l’alarme, mais on ne nous prend pas au sérieux. La Ville préfère agir après que les dégâts soient faits, alors qu’ils auraient dû s’en occuper avant. Ça fait longtemps que les cours d’eau sont saturés en sédiments, donc nos champs se vident moins bien de leur eau , explique-t-il.

L’agriculteur souligne toutefois une ouverture de plus en plus marquée du côté de la Ville de Rouyn-Noranda concernant cet enjeu, même si selon lui, beaucoup de travail reste à faire.

La ville semble nous écouter un peu plus, mais reste à voir ce qui va en ressortir, parce que les résultats ne sont toujours pas là , affirme Éric Grenier.

La municipalité souhaite s’améliorer

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, reconnaît que certains problèmes sont à signaler au niveau du développement agricole sur le territoire de la municipalité.

On voit le potentiel économique et on veut promouvoir l’agriculture. Maintenant, c’est sûr qu’il y a des améliorations à faire. C’est certain que c’est une priorité du conseil municipal , affirme-t-elle.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La mairesse soutient d’ailleurs que certains allégements réglementaires ont été faits au cours des dernières années, autorisant notamment la vente de produits agricoles à l’extérieur des zones vertes.

On veut poursuivre ces allégements-là et on n’hésitera pas à rencontrer nos producteurs pour entendre leurs préoccupations , souligne Diane Dallaire.

En ce qui concerne la gestion des cours d’eau, des rencontres avec différents intervenants régionaux, dont plusieurs agriculteurs, sont à prévoir au cours des prochains mois.

On tente vraiment de s’entourer de gens spécialisés pour avoir les meilleures réponses possibles , explique la mairesse.