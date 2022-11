La chasse au féminin, bien implantée en Gaspésie

De plus en plus nombreuses dans les caches et sur les sentiers de chasse, plusieurs femmes tracent leur chemin dans un passe-temps qui a traditionnellement été pratiqué par une majorité d’hommes.

Louis-Philippe Ethier, responsable du développement chasse et pêche au magasin Rhéal Pitre Sports situé à New Richmond, dit observé une augmentation marquée, depuis les cinq dernières années, du nombre de femmes qui chassent.

Cette popularité, de plus en plus forte, force même son commerce à s'adapter au marché en offrant désormais des accessoires qui ciblent directement les femmes. On est en voie d’atteindre une certaine parité dans nos ventes. Je dirais qu’il y a encore une différence de 20 % qui reste [avant d'y parvenir] , croit Louis-Philippe Ethier.

Louis-Philippe Ethier indique que chez Rhéal Pitre Sports, il y a des gammes de produits exclusivement féminines. Les vêtements et accessoires genrés occupent pratiquement la même surface du magasin, dit-il. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Les femmes déplorent toutefois ne pas être toujours traitées comme des chasseuses à part entière. Les commentaires des hommes laissent parfois à désirer. J’aime vraiment ça lorsqu'une fille me dit que je suis vraiment cool, mais quand c’est un gars qui me dit ‘’ah t’es belle ma poule’’, c’est moins l’fun , témoigne Maude Cyr qui pratique la chasse à l’arme à feu depuis un an.

« J’ai mis de l’effort pour ma chasse et j'aimerais que tu en restes sur le fait que c’est cool ce que j’ai fait, pas le fait que je suis une poule des bois. » — Une citation de Maude Cyr, chasseuse

Maude Cyr chasse à l'aide d'un oiseau de proie depuis plusieurs années. Elle a aussi elle-même dressé son chien pour trouver et rapporter ses proies. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Jessyca Cyr, une autre chasseuse, originaire de Nouvelle, abonde dans le même sens. Elle fait partie de ces adeptes qui disent ne pas avoir besoin d’homme pour avancer.

Pour elle, il est important que les femmes puissent apprendre à chasser, et c’est encore mieux, quand c’est une femme qui fait office de mentor. Elle initie d'ailleurs son fils à la chasse depuis qu’il a quatre ans.

Jessyca Cyr pratique ses chasses de prédilection avec son fils, c’est-à-dire le chevreuil, l’orignal, l'ours et même le sanglier Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

L’esprit de camaraderie et d’entraide est bien implanté auprès des chasseuses rencontrées. Il y a présentement un groupe Facebook, nommé Poules des bois, réservé uniquement aux femmes dans lequel les chasseuses partagent leurs expériences sur le terrain pour s’entraider et évoluer ensemble.

Le groupe compte actuellement plus de 9400 membres venant des quatre coins de la province.

[C’est] un groupe de femmes qui se supportent là-dedans, qui font des conseils, des commentaires et qui évoluent là-dedans. On se sent moins jugées entre femmes qu’en faisant juste partie d’un groupe de chasse et pêche , explique Jessyca Cyr.

Les spécialistes s'attendent à ce que la popularité de la chasse au féminin continue d'augmenter.

D'après le reportage de Louis Pelchat-Labelle