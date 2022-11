La tempête tropicale Nicole pourrait jouer les trouble-fêtes en Estrie

Environnement Canada a émis une alerte de « conditions pluvieuses et venteuses » pour vendredi et samedi dans plusieurs secteurs de l'Estrie, dont Sherbrooke, Coaticook, Weedon et Magog. Ce serait le restant de la tempête Nicole qui serait responsable de ces conditions météorologiques.

L'agence fédérale note que des quantités de pluie seront significatives pour le sud, le centre et l'est du Québec. De très forts vents affecteront surtout les secteurs du centre et de l'est de la province .

Selon Environnement Canada, cette tempête tropicale devrait toucher terre en Floride, peut-être sous la forme d'un ouragan de catégorie 1 mercredi en fin de journée ou jeudi et elle devrait provoquer, par la suite, une tempête automnale sur la côte est.

Toujours selon l'agence fédérale, ce système météorologique ne semble pas être aussi extrême que la tempête post-tropicale Fiona, qui a frappé le Canada atlantique à la fin septembre et a provoqué des pannes de courant généralisées.