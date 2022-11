La préparation magistrale pour contrer la pénurie d’antidouleurs pour enfants

C'est du vrai travail de laboratoire , dit Mathieu Giroux, gérant de la pharmacie Cambrian, à Calgary. On ne fait pas que mettre des pilules dans un pot.

Il précise que la demande pour les préparations magistrales est vraiment élevée .

Mathieu Giroux, pharmacien et gérant de la pharmacie Cambrian, à Calgary, explique qu'il faut consulter un pharmacien avant de pouvoir se procurer les préparations magistrales. Photo : Radio-Canada / Jocelyn Boissonneault

Selon Jody Shkrobot, professeur chargé d’enseignement à la Faculté de pharmacie et des sciences pharmaceutiques de l’Université de l’Alberta, la préparation magistrale est une bonne solution à court terme.

Il explique cependant que les pharmacies n’ont pas toujours la capacité de faire ce type de préparation pour les médicaments commercialisés.

Ce n'est certainement pas une solution à long terme [...] mais nous espérons que cela nous permettra de surmonter les difficultés et que les fabricants pourront rattraper leur retard et fournir ces produits plus rapidement , dit-il.

Il affirme que la fabrication en usine est le seul moyen d’assurer l’approvisionnement dans tout le Canada.

Importation exceptionnelle

Santé Canada tente de trouver des solutions avec les hôpitaux pédiatriques, les associations de pharmaciens, les fabricants, les chaînes de vente au détail et les associations de l'industrie.

Santé Canada dit notamment dans un courriel qu'elle a approuvé l'importation exceptionnelle d'ibuprofène (vendu sous la marque Advil) des États-Unis et d'acétaminophène (vendu sous la marque Tylenol) d'Australie, pour approvisionner les hôpitaux au Canada . L’importation dans les hôpitaux a commencé la semaine dernière.

Le Collège des pharmaciens de l’Alberta affirme, dans une déclaration par courriel, que certaines pharmacies font du réemballage à partir d’un approvisionnement en vrac afin d’atténuer les perturbations liées à l’approvisionnement.

Les spécialistes demandent au public de n’acheter que la quantité nécessaire de médicaments contre la douleur. Photo : CBC News / Yvette Brend

Prévenir les pénuries

Jacalyn Duffin, professeure émérite d’histoire médicale à l’Université Queen's, en Ontario, estime qu'une liste canadienne des médicaments essentiels aiderait à prévenir les pénuries.

Selon les spécialistes, une des raisons principales de la pénurie actuelle est que la grippe a refait son apparition après la pandémie, ce qui a suscité une forte demande.

Sam Wong, président de la section pédiatrique de l’Association médicale de l’Alberta (AMA), précise que, normalement, les enfants n’ont pas autant besoin de ce type de médicament, mais que la propagation de virus au cours de l'été a forcé les pharmaciens à puiser dans leurs réserves. De plus, la recrudescence du nombre d'infections liée à la rentrée scolaire a accentué le problème.

Le modèle économique actuel consiste à produire ce dont on a besoin , dit Sam Wong. Si on a une forte demande, on est à court.

Selon les spécialistes, une autre cause de cette pénurie est que très peu d'usines fabriquent ces médicaments.

S’il y a un problème dans l’usine, il n’y a pas d’autre marge pour protéger le système , déplore Jacalyn Duffin.

La fièvre, pas nécessairement mauvaise

Les spécialistes rappellent que, à un certain niveau, la fièvre n’est pas nécessairement mauvaise.

Il ne faut pas oublier que la fièvre est le signe que le corps lutte contre une infection , peut-on lire dans un communiqué de Santé Canada.

Selon Mathieu Giroux, si la température est inférieure à 39 degrés Celsius chez les enfants de plus de 3 mois, cela ne devrait pas susciter trop d’inquiétudes.