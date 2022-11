Soccer : deux honneurs canadiens pour le Rouge et Or

L’équipe de soccer du Rouge et Or n’a pas encore joué son premier match au championnat canadien, mais elle commence déjà à collectionner les prix. L’entraîneur-chef David Desloges et la milieu de terrain Léa-Jeanne Fortier ont tous deux été récompensés mercredi soir, au banquet des étoiles canadiennes.

Après avoir guidé le Rouge et Or vers une médaille de bronze au championnat canadien à sa deuxième saison à la barre de l’équipe l’automne dernier, Desloges ne vise rien de moins que la conquête du titre national à la maison cette semaine, au PEPS.

L'entraîneur-chef de l'équipe féminine de soccer du Rouge et Or, David Desloges Photo : Mathieu Tanguay / Rouge et Or

L'ex-entraîneur des Élans de Garneau s’est toutefois vu décerner un bel honneur mercredi soir, alors qu’il a été nommé entraîneur de l’année dans le réseau U Sports. Sous l'égide de Desloges, le Rouge et Or a maintenu une fiche de dix victoires, une défaite et trois nulles cette saison.

Léa-Jeanne Fortier recrue de l’année

La soirée faste du Rouge et Or au banquet des étoiles canadiennes ne s’est pas arrêtée là. Meilleure marqueuse du réseau universitaire québécois cet automne, la milieu de terrain Léa-Jeanne Fortier a été nommée recrue de l’année au pays.

Véritable dynamo offensive, la native de Lac-Beauport a marqué sept buts et amassé cinq passes décisives en 14 matchs cet automne.

Des performances qui lui ont également valu une place dans la première équipe d’étoiles canadiennes. La gardienne de but du Rouge et Or, Myriam Labrecque, se trouve pour sa part dans la deuxième équipe d’étoiles.