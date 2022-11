Ottawa pourrait s’entendre avec le chantier Davie d’ici Noël

Les six brise-glace du programme et le brise-glace polaire, ce sont les plus gros brise-glace qui auront été construits dans l'histoire du pays. Les plus gros, les plus compliqués et les plus technologiquement avancés , souligne le ministre Duclos.

Le député de la circonscription de Québec rappelle que le chantier de Lévis est le seul à s’être qualifié pour construire ces navires. C’est le seul chantier qui peut le faire , martèle le ministre en ajoutant que le Canada a besoin de ces navires .

Les négociations entamées en juin portent sur l’entente-cadre qui doit définir les paramètres des futurs contrats fédéraux. Ce document doit permettre d’accélérer et faciliter les négociations lorsque viendra le temps de construire les navires.

Pour les gestionnaires du chantier Davie, l’important n’est pas de conclure une entente le plus rapidement possible. L’objectif est surtout de signer une entente qui sera profitable à tous les partenaires. Le vice-président aux affaires publiques du chantier Davie n’ose pas s’avancer à savoir si ce sera réglé avant les Fêtes.

On ne veut pas commettre les erreurs du passé qui ont fait en sorte que Davie s'est retrouvé il y a 20, 25 ou 40 ans dans des situations où il y avait des contrats qui étaient signés. Mais dans le fond, ce n'étaient pas nécessairement des contrats qui avaient été bien négociés et qui faisaient en sorte que le chantier se retrouvait plus dans le trouble qu'à améliorer son sort , explique Denis Boucher.

Financement de Québec

En parallèle, des pourparlers sont aussi en cours entre le chantier naval et le gouvernement du Québec. Si Davie entre dans la stratégie fédérale, le chantier aura besoin d’être modernisé. Les investissements requis sont évalués à environ 500 millions de dollars. Il est déjà entendu que l’entreprise aura besoin de financement provincial pour y arriver.

Le gouvernement du Québec va jouer un rôle dans la modernisation du chantier par des investissements qui restent à déterminer , confirme le ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville.

« Je pense que le naval peut être pour la grande région de Québec et de Lévis, ce que l'aérospatial est à Montréal. On parle de milliers d'emplois bien rémunérés. » — Une citation de Bernard Drainville, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches

Le nouveau ministre espère une entente entre la Davie et Ottawa d’ici les Fêtes. Je pense qu'il faut être prudent. Tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Mais tous les signaux que moi j'ai de différentes provenances, c’est que les négociations vont bien.

Le chantier Davie souhaite faire partie de la stratégie nationale depuis de nombreuses années. Bien que le processus soit long, le maire de Lévis juge que ce n'est pas anormal lorsqu'il s'agit de la fabrication de monstres des mers . Gilles Lehouillier est d'avis que la confiance est à son sommet cette fois-ci alors que le chantier Davie a démontré son savoir-faire dans les dernières années, notamment avec la livraison du navire ravitailleur Astérix en 2017 .

Les acteurs politiques et économiques intéressés à l'avenir du chantier Davie étaient réunis à Québec mercredi dans le cadre du premier Rendez-vous annuel de la chaîne d’approvisionnement de la construction navale du Québec. Selon une étude récente de la firme Deloitte, l’intégration du chantier Davie à la stratégie nationale pourrait générer des retombées économiques de 21 milliards de dollars à l’échelle du pays.

