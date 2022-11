La C.-B. est en avance sur l’Alberta pour la protection de la faune près de l’autoroute 3

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé en août la première phase du projet Reconnecter les Rocheuses, un projet en six phases de construction de clôtures, de passages sous terrain et de ponts pour aider la faune de la vallée Elk à traverser de façon sécuritaire l’autoroute 3 et le chemin de fer qui divise leur habitat d’est en ouest.

L’installation des quatre premiers kilomètres de clôture et de quatre passages souterrains juste à l’ouest de la frontière albertaine est presque terminée, de quoi rendre jaloux les résidents voisins du Crowsnest Pass comme Kelly McLean, qui a frappé cinq animaux sur l’autoroute 3 en Alberta au cours des dernières années.

Je me suis rendue à Sparwood [en Colombie-Britannique] il y a deux semaines et j’étais vraiment impressionnée , raconte celle qui habite dans de la région depuis 21 ans. Ils ont beaucoup de travaux en cours. [...] Ils construisent ces clôtures assez hautes pour bloquer les wapitis. C’est quelque chose qui serait très utile ici, surtout à Leitch Collieries [en Alberta].

Ce premier tronçon de quatre kilomètres entre le ruisseau Alexander et le pont Loop a été sélectionné parce qu’il englobe quatre des huit endroits où le nombre d’accidents avec de grands animaux (wapiti, cerf, orignal, ours) est le plus élevé en Colombie-Britannique , peut-on lire dans le communiqué de presse du ministère des Transports de cette province.

Basé sur la recherche

Le choix d’appeler le projet Reconnecter les Rocheuses n’est pas anodin de la part du gouvernement. C’est le nom qu'utilisent les organismes de protection de la faune pour désigner leurs travaux de recherche sur ce corridor faunique d’une soixantaine de kilomètres primordial à la survie de plusieurs gros mammifères et pour ceux au territoire de grande envergure.

Nous avons été très impliqués dans le plan [du gouvernement] , explique Randal Macnair, coordonnateur de la protection de la vallée Elk pour l’organisme WildSight.

« La chose à reconnaître est que [ce plan] s'appuie sur des faits scientifiques avérés. [...] WildSight et nos partenaires, nous avons publié un rapport en 2019 qui sert véritablement de cadre au ministère des Transports. Ils utilisent la meilleure science faunique qui existe. » — Une citation de Randal Macnair, coordonnateur pour WildSight.

Une fois les 6 phases complétées, 27 kilomètres de l’autoroute 3 seront pourvus de clôtures de protection de la faune et de passages fauniques, du ruisseau Alexander à Hosmer, estime Randal Macnair.

C’est devenu une priorité ici en Colombie-Britannique seulement au cours des dernières années, explique le coordonnateur. C’est en partie le résultat de l’amélioration de la science et d’être capable de démontrer plus clairement au gouvernement la nécessité [de ces infrastructures].

Une compétition saine

Le biologiste Clayton Lamb, de l’Université de la Colombie-Britannique, estime qu’il y a en moyenne 200 accidents par année entre des voitures et de gros mammifères sur la portion de l’autoroute 3 entre la frontière avec l’Alberta et Hosmer, en Colombie-Britannique. Ce sont des chiffres très similaires à ceux de l'Alberta, entre la frontière et Lundbreck.

La diversité animale est similaire, mais en Alberta il y a davantage de cerfs mulets, alors qu’en Colombie-Britannique, on retrouve plus de grizzlis , précise le spécialiste en coexistence de la faune et des humains dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

WildSight a installé des caméras pour surveiller la circulation des animaux le long de l'autoroute 3, en Colombie-Britannique, en 2020, tout comme Conservation de la Nature Canada en Alberta. Les deux organismes travaillent avec l'Institut Miistakis sur ces projets. Photo : Conservation de la nature Canada

Selon ses recherches, le quart des décès de wapitis et de grizzlis dans la région de la vallée Elk et du col Crowsnest sont liés à des accidents sur l’autoroute 3. La construction de clôture et de passages pour animaux réduit le nombre de collisions de 80 % et même jusqu’à 96 % pour les espèces plus communes comme les cerfs et les wapitis.

Les animaux ne reconnaissent pas les frontières , s’exclame Candace Batycki, directrices des programmes pour Yellowstone to Yukon Conservation Initiative (Y2Y) pour la Colombie-Britannique et le Yukon lorsqu’on lui demande si un côté ou l’autre de la frontière est plus important pour protéger les animaux.

Ce n’est pas plus important d’un côté ou de l’autre. Ce qui est important c'est que l’on voit le système [de protection] comme un seul système intégré autant est-ouest que nord-sud. [...] Les animaux bougent dans toutes les directions et c’est important d’avoir une approche qui transcende les compétences juridiques.

L’organisme organise des ateliers réunissant des biologistes, des responsables des autoroutes de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Montana et de l’Idaho, de même que des membres des Premières Nations dans le but de travailler ensemble et de partager les informations .

Nous savons que les relations ont continué [en dehors des ateliers] , estime la directrice de Y2Y.

Candace Batycki précise que si la Colombie-Britannique semble investir davantage dans la région en ce moment, ça ne veut pas dire que l’Alberta reste les bras croisés.

Il existe de nombreux corridors fauniques le long de l'autoroute 3 près de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Les animaux ont toutefois peu de façon de traverser la route de façon sécuritaire. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

C’est toujours bon d’avoir une petite quantité de rivalité amicale, de s’encourager l’un, l’autre , croit-elle. L’Alberta construit un pont majeur pour la faune sur l’autoroute 1 en ce moment. Il y a des choses qui se produisent des deux côtés de la frontière. Il a fallu du temps pour que les choses se mettent en place en Colombie-Britannique, mais maintenant il y a une conjoncture favorable et les choses avancent rapidement.

Elle rappelle aussi que l’Alberta travaille sur un concept de protection de la faune pour la région de Rock Creek et que cela demeure une priorité pour le ministère du Transport et des Corridors Économiques.

Est-ce que tout ça pourrait se produire plus vite? Bien sûr, nous voulons toujours que ça se réalise plus vite , conclut-elle.

Une chose est certaine, ni la Colombie-Britannique, ni l'Alberta n'ont annoncé la construction d'un pont pour la faune comme l'on retrouve dans le Parc national Banff et de Lac Louise. C'est l'objectif ultime pour WildSight, Y2Y, Clayton Lamb et tous les autres organismes qui travaillent à la protection de la faune dans cette région.