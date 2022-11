Un rapport de la police de Vancouver sur le coût du filet de sécurité sociale divise

La version préliminaire d'un rapport de la police de Vancouver qui porte sur le coût du filet de sécurité sociale sème la controverse. Certains questionnent la méthodologie employée et se demandent quel est l’objectif d’un tel document, qui estime que les oeuvres charitables dans le quartier Downtown Eastside coûtent un peu plus de 1 million de dollars par jour.

Il n'était même pas publié, que les critiques fusaient déjà.

Le document, intitulé Le filet de sécurité sociale de Vancouver - Reconstruire ce qui est brisé (Nouvelle fenêtre) (en anglais), se base sur une étude commandé par la police  (Nouvelle fenêtre) auprès de HelpSeeker Technologies, un organisme qui se spécialise dans le traitement et l’analyse de données dans le domaine social.

Une version préliminaire a été rendue publique par la police mercredi, à la suite d'une fuite de données du document dans les médias plus tôt cette semaine.

Des montants faramineux, mais...

Le rapport soutient qu’environ 5 milliards de dollars par année, soit environ 14 millions de dollars chaque jour, servent à financer le filet social à Vancouver. La majeure partie, environ 2 milliards, concerne toutefois des aides sociales régulières du gouvernement, telles que des pensions de retraite, des prestations d'invalidité ou encore d'assurance-emploi, entre autres.

Environ 1,4 milliards, selon le rapport, passe par les organismes de charité et à but non lucratif qui tentent de réduire l’itinérance et la pauvreté.

Selon la police, Vancouver a un nombre de morts par surdose par capita plus élevé que des villes comme Chicago, New York ou encore Los Angeles. (Quartier du Downtown Eastside, 29 septembre 2022) Photo : CBC News / Ben Nelms

Le document indique qu’en comparaison, le dernier budget annuel de la Ville de Vancouver s’est élevé à 1,7 milliards de dollars.

Avec ce rapport, la police de Vancouver espère plus de coordination, une responsabilisation ainsi qu’une vue d’ensemble afin d'atténuer la crise sanitaire et sécuritaire du Downtown Eastside , affirme le chef de la police, Adam Palmer.

« En dépit des discussions et de l’argent dépensé, la vie est plus sombre que jamais pour un nombre grandissant de personnes dans des quartiers comme le Downtown Eastside. » — Une citation de Adam Palmer, chef de police de Vancouver

La police espère la mise sur pied d’un comité directeur incluant les différents niveaux de gouvernement et du milieu communautaire afin de tenter de résoudre la crise et recommande la création d’une entité pour centraliser et coordonner les services pour le Downtown Eastside. J’aimerais qu’aujourd’hui soit le point de départ d’une importante discussion publique, [...] la sécurité publique est notre priorité numéro un , dit Adam Palmer.

Une personne assise dans une ruelle près de la rue East Hastings du quartier Downtown Eastside à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Une appropriation de la définition du filet de sécurité sociale

La publication fait état d’au moins 10 instances municipales ou ministérielles qui œuvrent ensemble pour maintenir le filet de sécurité sociale , défini dans ce rapport comme étant le réseau d’aide qui sert à améliorer la sécurité et la qualité de vie des plus vulnérables.

La police inclut toutefois dans sa définition les services criminels, une anormalité selon Lea Caragata, professeure associée à l'École de travail social de l'Université de la Colombie-Britannique.

« La police n'a rien à faire de près ou de loin avec la définition du filet de sécurité sociale, c'est une déformation du concept de sécurité. » — Une citation de Lea Caragata, professeure associée à l'École de travail social de UBC

Le filet de sécurité sociale est généralement une composante majeure des systèmes de protection sociale et il fait partie des instruments principaux pour venir en aide aux plus pauvres dans des situations de précarité.

Plus tôt cette année, des policiers de Vancouver ont arrêté plusieurs personnes lors d'une mêlée alors que la Ville démontait des tentes sur East Hastings dans le quartier Downtown Eastside (9 août 2022). Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

De vives critiques

Il est clair pour moi que l’idée [du rapport] est de montrer que pas mal d’argent est dépensé pour des services sociaux dans le quartier du Downtown Eastside et que la police préférerait voir cet argent aller ailleurs , a critiqué le journaliste politique Rob Shaw.

C'est triste, parce que je pense que cela risque d'accentuer les suspicions du milieu communautaire envers les intentions réelles de la police , souligne pour sa part Lea Caragata, qui condamne par ailleurs le rapport.

Il y a énormément de choses à questionner dans la méthodologie qui a été utilisée et honnêtement, je ne sais même pas comment ils en sont venus à des chiffres pareils.

Aux yeux de la professeure, c'est une sortie politique plus que scientifique, compte-tenu de l'élection récente du nouveau maire de Vancouver, Ken Sim, et l'arrivée d'un nouveau premier ministre, David Eby, à la tête de la province.

Le nouveau maire de Vancouver, Ken Sim, a promis d’embaucher 100 nouveaux policiers et 100 nouveaux travailleurs en santé mentale durant sa première année de mandat pour lutter contre la criminalité. (élections municipales, 15 octobre 2022) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Des erreurs soulignées

Le rapport met en évidence le coût de certains services sociaux à Vancouver, dont ceux prodigués par la Portland Hotel Society (PHS), l’organisme RainCity Housing et la Société Atira.

Selon Janice Abbott, présidente d’Atira, le rapport fait d’ailleurs état d’erreurs quant au nombre d’unités de logement gérées par l’organisme.

Le document parle de 800 logements, alors que l’organisme à but non lucratif gère plus de 2700 unités, d’après Janice Abbott. Des erreurs de ce genre soulève des questions sur la validité du rapport , dit-elle.

J’ignore aussi de quelle façon ce document compte faire réellement avancer les discussions et proposer des solutions , ajoute-t-elle.

La Ville de Vancouver indique qu’elle compte réviser les résultats de ce rapport menée de façon indépendante afin de valider les résultats.