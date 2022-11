Des Vancouvérois attendent avec impatience la construction d’une « route de pluie »

Dans Mount Pleasant, la mise en place de la St. George Rainway inclut tout un système de gestion des eaux pluviales sur près d’un kilomètre entre Broadway et la 5e avenue.

L’aménagement prévu par la municipalité inclut des espaces verts, des zones humides et des jardins. L’eau de pluie alimentera ces espaces plutôt que de ruisseler sur l’asphalte et se retrouver dans les égouts.

Pour l’artiste et citoyenne engagée dans le projet, Naomi Steinberg, le quartier s'en retrouvera grandement amélioré. On va avoir changé le boulevard, on va avoir changé les plantes, on va vraiment changer l'aspect de la rue pour pouvoir capter l'eau de pluie.

« Il va y avoir toute l'infrastructure pour capter l'eau de manière différente. » — Une citation de Naomi Steinberg, résidente de Vancouver engagée dans le projet

Le projet comporte aussi une place publique, de l’art urbain, une signalisation éducative et l’aménagement d’une piste cyclable. Certains segments de la rue passeront à une voie. Des stationnements de rue seront éliminés. Photo : Ville de Vancouver

Des ruisseaux de saumons enterrés

Le projet a d’abord et avant tout été porté par des résidents du quartier en partenariat avec les communautés autochtones, explique Shahira Sakiyama, spécialiste en mobilisation communautaire et citoyenne engagée dans le projet.

Elle rappelle qu’il y a plus de cent ans, avant la construction des maisons et des routes, la rue St. George était l'emplacement d’un ruisseau où l’on pouvait même retrouver des saumons.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cartes des anciens ruisseaux de Vancouver. Photo : Aquarium de Vancouver

Le ruisseau oublié se nomme Te Statlew, qui veut dire petit ruisseau en langue musqueam. Au total, la Ville de Vancouver aurait recouvert de béton et d’édifices une cinquantaine de ces ruisseaux.

« Il ne faut pas s’étonner d’avoir des inondations quand on enterre des ruisseaux. » — Une citation de Shahira Sakiyama

Des poissons peints par des élèves de l’École Mount Pleasant rappellent l’ancien ruisseau. Le projet a été réalisé en partenariat avec Stream of Dreams. Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

Nous avons travaillé pendant dix ans en organisant des fêtes et des événements de sensibilisation, pour susciter le soutien communautaire et pour convaincre la Ville d’adhérer au projet. Nous n’avions cependant pas les ressources nécessaires pour réaliser la conception. C’est grâce au plan d’investissement de la Ville que la réalisation des plans a pu être faite.

L’implication de la municipalité a aussi permis de mener une série de consultation avec les citoyens en 2021 et 2022 pour choisir les meilleurs aménagements possibles.

Si des répondants apprécient l’aménagement où la voiture prend moins de place, d'autres s’inquiètent de perdre des emplacements de stationnement. Selon la Ville, 156 citoyens ont répondu au sondage.

Shahira Sakiyama, spécialiste en mobilisation communautaire et citoyenne engagée dans le projet de la route de pluie. Photo : Radio-Canada / Francis Plourde

Devenir des leaders dans la gestion des eaux pluviales

Naomi Steinberg espère que le projet de la rue St. George contribue à convaincre les élus municipaux, fonctionnaires et ingénieurs que Vancouver peut devenir cheffe de file en matière gestion des eaux pluviales.

Dans ce dossier, la municipalité s’est dotée en 2019 d’une stratégie de ville pluvieuse (Rain City Strategy). Fondée sur le recours aux infrastructures naturelles, comme la route de pluie, la stratégie vise à construire des aménagements paysagers absorbants, des tranchées d’arbres et des toits verts, afin de prévenir les inondations en milieu urbain et d’améliorer la qualité de l’eau.

Shahira Sakiyama espère quant à elle que l'aménagement ralentisse non seulement le trafic et la vitesse à laquelle l’eau de pluie s’écoule, mais aussi le rythme de vie des citoyens du quartier.

La première pelletée de terre est prévue pour le début de l’année 2023.